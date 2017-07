Des champions qui ont faim

OTTAWA | Les joueurs du Rouge et Noir d’Ottawa auront le couteau entre les dents lorsqu’ils se présenteront sur le terrain de la Place TD, demain soir, pour affronter les Alouettes.

Les champions en titre de la Coupe Grey n’ont pas de victoire à leurs quatre premiers matchs de la campagne (0-3-1). Malgré ce lent départ, les membres de la formation ontarienne ne sont pas encore prêts à appuyer sur le bouton de panique.

«On veut se rassembler, sauter sur le terrain et jouer du bon football, a souligné l’entraineur-chef Rick Campbell. Il y a un sentiment d’urgence de gagner comme c’est le cas à chaque rencontre.

«Il ne faut pas oublier qu’il y a 18 matchs au calendrier de cette ligue. Est-ce que c’est un match pivot qui déterminera le reste de notre saison ? Je ne crois pas, mais nous voulons le remporter.»

Par contre, une certaine frustration est perceptible chez le Rouge et Noir. Il a subi ses trois revers par un écart total de sept points.

«On doit se concentrer sur notre tâche avant tout, a souligné Campbell. On a vidé la question cette semaine à ce sujet et on a connu une bonne semaine d’entrainement.»

«C’est une erreur ici et là qui nous a coûté des matchs, a indiqué le centre-arrière Patrick Lavoie. À l’heure actuelle, on joue suffisamment assez bien pour gagner, mais on trouve une façon de perdre.

«Ce n’est pas habituel pour une équipe championne et il faut régler ce problème. On ne panique pas parce qu’on sait qu’on a le talent, mais il faut commencer à remporter des parties avant qu’il ne soit trop tard.»

Calendrier difficile : pas une excuse

Il y a également le calendrier qui peut expliquer en partie les déboires du Rouge et Noir. Les hommes de Rick Campbell ont possiblement le pire de la LCF avec deux semaines de repos dans les trois dernières de leur saison.

D’ailleurs, ce soir contre Montréal, ils disputeront le deuxième de trois duels en 10 jours. Une situation ridicule pour une équipe de football professionnel.

«On n’aura aucune raison à donner pour le match contre les Alouettes, car ils ont aussi joué vendredi, a souligné Lavoie. C’est difficile comme séquence, car on affronte des formations de l’Est dans deux de ces rencontres.

«On ne se le cachera pas: l’horaire est un peu fou. Toutefois, on ne veut pas s’en servir comme excuse.»