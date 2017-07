Des travailleurs fauchés sur la route à Ascot Corner

ASCOT CORNER| Lundi matin, une conductrice qui a eu un malaise a fauché quatre jeunes qui nettoyaient le bord de la route 112 à Ascot Corner, en Estrie. L'un des travailleurs lutte pour sa vie. Une des victimes de l’accident, Sonny St-Laurent se déplace avec une canne depuis sa sortie de l'hôpital. Il coupait le gazon avec trois autres travailleurs, lorsqu'ils ont été renversés.

L'automobiliste, une femme de 67 ans, aurait eu un malaise.

«Anthony (un des autres travailleurs) et moi, on a ramassé le devant du véhicule. Mon ami a revolé 10 pieds dans les airs, et moi je suis allé me frapper dans le derrière du camion. Ç’a fessé», raconte Sonny St-Laurent.

Son collègue de travail et ami de longue date, Anthony Blais, 20 ans est toujours dans un état critique.

«Il s'est fait ouvrir. Il a fait deux hémorragies, dans la cuisse et dans l'estomac», ajoute-t-il.

Sonny St-Laurent souhaite lancer un message aux usagers de la route.

«Les grosses ‘‘van’’ ça passe vite. On a été chanceux que ce ne soit pas un véhicule plus gros. Il faut que les automobilistes fassent attention quand il y a des gens qui travaillent. Ça aurait pu tous nous coûter la vie», dit-il.

Casques, dossards, clignotants, signalisation, toutes les mesures de sécurité étaient pourtant en place. «C'était dur de ne pas voir le véhicule. Ça aurait pu être évité facilement.»

Une invention

Un tel événement malheureux aurait pu être évité ?

Un homme d'affaires de Windsor croit que c'est possible grâce à son invention, la tondeuse ByPass.

«L'événement malheureux comme celui-là aurait pu peut-être être évité, parce que l'opérateur est dans un tracteur avec des tondeuses sur le côté. Donc, il n'y a pas personne à l'extérieur», explique Dan Coutu, inventeur de la tondeuse.