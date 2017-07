Enfant du déluge et sensible pour son village

Depuis ce jour où Martine Bouchard a dû évacuer sa maison de Ferland-et-Boilleau en hélicoptère avec son bébé dans les bras durant le déluge du Saguenay, on comprend mieux aujourd’hui, 21 ans plus tard, pourquoi Samuel Girard sait détaler à grande vitesse sur la glace.

L’étoile montante de l’équipe canadienne de patinage de vitesse portait une couche lorsqu’un ordre d’évacuation a été émis le 20 juillet 1996. La digue du lac Ha! Ha! venait de céder, détruisant notamment la route 381 qui conduit à La Baie. Sans électricité, Ferland-et-Boilleau était coupée du monde et durant les opérations d’urgence menées par les Forces armées canadiennes, ce bébé né le 26 juin et sa demi-sœur de 10 ans devenaient une priorité pour qu’on les héliporte en sécurité à la base militaire de Bagotville.

«Devoir partir avec un petit bébé de 3 semaines pour atterrir à Bagotville où il y avait plein de monde, on n’oublie jamais ça. Ma mère était avec moi et pleurait. En plus, on nous a dit que mon conjoint ne pourrait pas partir avec nous. J’ai répondu: il n’en est pas question, il embarque lui aussi!», raconte aujourd’hui Martine Bouchard, la maman de celui qu’on voit comme l’un des principaux acteurs de l’équipe de courte piste aux Jeux olympiques de PyeongChang.

«Cet été-là, j’ai fait un tour d’hélicoptère et ce n’est même pas dans mes souvenirs!», rigole le patineur, sacré vice-champion sur 1500 m et troisième au cumulatif des mondiaux en mars dernier.

Touché par les histoires

Très attaché à ses racines, Girard a voulu s’imprégner de l’histoire de ce déluge qui a marqué sa petite localité, à défaut de l’avoir vécu de visu comme la majorité de ses concitoyens. Les dégâts majeurs qu’il n’a pas vus dans les semaines suivant la catastrophe, il les constate quand il y retourne.

Il décèle encore les cicatrices laissées par les inondations dans les recoins où il s’aventure avec son véhicule tout-terrain. C’est aussi dans l’âme des quelque 600 habitants qu’il en mesure l’étendue.

«Ce sont surtout toutes ces histoires des gens qui ont perdu leurs biens qui m’affectent. Tu te retrouves à la rue. Tu as perdu ta maison, tes souvenirs, tes photos de famille, tes biens, tout est parti. Tout ce que tu avais dans le passé est effacé. C’est terrible», partage l’athlète avec empathie.

«C’est un village qui est marqué à vie, dit-il. C’est pour des gens comme mon père et mon grand-père que ça me touche. Il y a des familles dont la maison familiale a été emportée. Nous, la maison familiale de mon père a eu plein d’eau et elle a dû être démolie. Il y a une grande partie de la population, dont mon père, qui a travaillé des mois et des mois pour reconstruire des routes et des maisons.»

Fierté du village

S’il réussit à se qualifier pour les prochains Jeux olympiques, lors des sélections canadiennes de courte piste du 12 au 20 août à Montréal, Samuel Girard augmentera la fierté de Ferland-et-Boilleau. Depuis deux ans, un panneau géant planté entre l’école et l’église rappelle l’origine de cet enfant qui s’est hissé dans l’élite internationale du patinage de vitesse.

«On va être bien fier s’il réussit, les gens de la municipalité aussi. Samuel a toujours dit fièrement qu’il venait de Ferland-et-Boilleau. Moi aussi. Je suis venu au monde ici et je vais faire ma vie ici jusqu’à mon dernier jour», assure son père Grégoire, conseiller municipal.

Ferland-et-Boilleau sait aussi se donner des souvenirs plus joyeux...

L’entraide comme héritage

Ce que Samuel Girard n’a pas vécu durant l’affolement du déluge en 1996, il le perçoit aujourd’hui dans le réflexe d’entraide que la catastrophe a développé dans sa communauté de Ferland-et-Boilleau.

«Ce qui en est ressorti et qui est resté, c’est l’entraide, observe-t-il. C’est quelque chose qui ne se perd pas. Tu peux obtenir de l’aide même de la part de gens que tu ne connais pas et qui habitent à cinq maisons de la tienne. Ça s’est vu durant le déluge : si ta maison vient de partir ou qu’elle a été inondée, il y aura plein de monde pour venir t’aider.»

Différent à Montréal

Pour des besoins évidents d’entraînement avec l’équipe canadienne à l’aréna Maurice-Richard, Girard doit habiter Montréal depuis quelques années. Dans sa recherche de proximité avec le voisinage, il se trouve bien loin de son Ferland-et-Boilleau!

«À Montréal, les voisins se regardent de loin sans avoir de contact. C’est ce que je trouve difficile. J’essaie d’amener une autre mentalité dans ma rue, mais je réalise que j’ai une grosse job à faire!»