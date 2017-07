Expérience inoubliable pour Denis Shapovalov

GATINEAU | Denis Shapovalov n’a peut-être pas fait long feu à sa première participation en carrière au tournoi de Wimbledon, mais il a, de son propre aveu, vécu l’un des moments phares de sa jeune carrière.

SUR LE MÊME SUJET: Challenger de Gatineau: Aleksandra Wozniak s’ajuste et gagne

L’un des 16 joueurs ayant obtenu une invitation afin de faire partie du tableau principal du prestigieux tournoi, Shapovalov s’est incliné dès son premier match en quatre manches de 4-6, 6-3, 3-6 et 6-7 (2) face au Polonais Jerzy Janowicz.

«Il a joué tout un match. De mon côté, je n’ai pas été en mesure de convertir mes chances. On aimerait tous pouvoir revenir en arrière et changer quelques trucs. Par contre, c’était mon premier Wimbledon de, j’espère, plusieurs en carrière et j’ai apprécié l’expérience.»

Malgré la défaite, l’Ontarien d’origine russe n’en retire que du positif.

«C’est incroyable de prendre part à l’un, sinon au plus prestigieux tournoi de tennis au monde. Je me sens privilégié d’avoir eu l’opportunité de jouer là-bas. Je pense que j’ai mérité ma place en raison de mes bonnes prestations dans les tournois précédents. C’est difficile de décrire le sentiment qui m’a habité quand j’ai joué ce match», a-t-il reconnu, mardi, lorsque rencontré par le Journal, quelques heures avant son premier match en simples au Challenger de Gatineau. Un match qu’il a d’ailleurs remporté difficilement face à son compatriote Philip Bester en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-3.

DIFFÉRENT DU JUNIOR

Il ne s’agissait pas, théoriquement, de la première présence de Shapovalov au All-England Club. En 2016, il avait remporté la portion junior de l’événement.

Toutefois, il s’agit de deux mondes complètement différents, assure le jeune athlète que plusieurs estiment comme la prochaine vedette canadienne du tennis masculin en compagnie de Félix Auger-Aliassime.

«Quand tu finis avec le junior, tu réalises que ça n’a rien à voir avec le niveau professionnel. Tu apprends au niveau junior mais quand tu arrives chez les pros, tu dois tout recommencer car les joueurs sont meilleurs et il y a en a encore plus. De faire partie des 128 joueurs invités à Wimbledon a donc été un honneur pour moi cette année.»

UN ENTRAINEMENT AVEC MURRAY

D’ailleurs, quelques jours avant le début du tournoi, Shapovalov a eu l’occasion de s’entrainer avec le no. 1 mondial Andy Murray. Une vidéo publiée par le compte Twitter du tournoi de Wimbledon a montré la jeune raquette canadienne échangeant des balles avec l’Anglais.

C’est l’entraineur de Shapovalov Martin Laurendeau qui a organisé le tout, lui qui connaît bien celui de Murray, Ivan Lendl.

«On a pratiqué pendant deux heures trente, trois heures. À la fin, je dois l’admettre, j’étais exténué! Andy est un gars en bonne forme physique et c’est aussi gentleman et une très bonne personne. C’était très plaisant de pratiquer avec lui. Malheureusement, il n’a pu être à son meilleur en raison de sa hanche mais je suis persuadé qu’il va revenir en forme et gagner plusieurs autres tournois.»