DUPONT, Gisèle (née Raymond)



À Montréal, le 13 juillet 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gisèle Raymond, épouse de M. Marcel Dupont.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois filles Josée (Alain), Sylvie (André) et Isabelle (Jens), ses petits-enfants Charlotte (Jordan), Frédérik, Hugo et Maya-Rose, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 165, boul. Ste-Rose à Ste-Rose, Lavalle jeudi 20 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 21 juillet à compter de 9h. Les funérailles auront lieu le vendredi 21 juillet à 11h en l'église de la paroisse Ste-Rose-de-Lima, 219, boul. Ste-Rose à Ste-Rose, Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer de Laval.