Groupe Guibault met la main sur Idéal Solutions Logistiques

Une transaction importante dans l’industrie du transport au Québec est intervenue : Idéal Solutions Logistiques passe aux mains de Groupe Guilbault.

Le président de Groupe Guibault, Éric Gignac, a confirmé lundi les détails entourant cette transaction importante impliquant deux entreprises de Québec implantées dans leur milieu depuis plusieurs générations.

Une conférence de presse est prévue mardi matin en présence de collaborateurs de l’entreprise pour officialiser ces changements qui sont effectifs depuis le 3 juillet.

Groupe Guilbault achète son compétiteur Idéal Solutions Logistiques incluant l’ensemble de ses trois divisions : Logistique Idéal, Transport Idéal et Entrepôt Idéal.

« C’est plus petit que nous. Nous avons environ 110 millions de chiffre d’affaires, alors qu’eux, c’est environ une vingtaine de millions. La raison pour laquelle on a fait l’acquisition est que ça va nous permettre de développer le marché de l’entreposage. Ils sont très forts dans ce créneau-là », a indiqué M. Gignac.

La valeur de la transaction n’a toutefois pas été dévoilée.

Nouveau créneau

Idéal Solutions Logistiques exploite un entrepôt de 250 000 pieds carrés dans le parc industriel Armand-Viau où était situé auparavant le centre de distribution Provigo.

Idéal Solutions compte aussi des activités à Lachine où elle dispose d’un entrepôt aussi grand que celui de Québec.

« C’est un créneau que Guilbault ne touchait pas du tout. Les deux sièges sociaux vont rester autonomes. Idéal Solutions va devenir une division de Guilbault. On part avec une capacité d’entreposage de 500 000 pieds carrés et des clients établis », a précisé le président.

Les discussions en vue de réaliser cette transaction étaient en cours depuis le début de l’année.

« On va maximiser nos synergies. Les clients de Guilbault et d’Idéal vont être gagnants. Notre réseau de transport est beaucoup plus développé. On est heureux parce que cela représente une nouvelle étape dans notre évolution. On donne un nouvel élan », a dit M. Gignac.

1000 remorques

En 2014, M. Gignac et sa cousine, Nadine Guilbault, ont racheté l’entreprise fondée par leur grand-père en 1929. Ils sont la troisième génération à la tête de l’entreprise de transport qui compte une flotte impressionnante de 300 camions et 1000 remorques.