Hommage aux comédies musicales par Gardy Fury

« Je suis un funambule. J’aime être constamment en équilibre entre deux mondes » , annonce Gardy Fury. Et cet été, il compte chevaucher ceux de l’humour et de la musique avec ses prestations à Juste pour rire et à Zoofest.

L’univers des comédies musicales n’a plus de secrets pour Gardy Fury. Depuis 2004, on a pu le voir dans Hairspray, Rent, Sister Act et Grease, pour ne nommer que celles-ci. Sa présence dans Grease a d’ailleurs été saluée maintes fois, tant par le public que par la critique, le révélant alors au grand public.

« Les comédies musicales constituent un des pans importants de ma carrière », atteste-t-il humblement.

Hairspray et compagnie

Ainsi, il rendra hommage aux plus grandes d’entre elles, le 28 juillet prochain, avec le spectacle Danse ta vie ! De Hairspray à Fame, en passant par Singin’ in the Rain, Gardy Fury revisitera certains airs bien connus qui ont fait courir les foules de Broadway d’hier à aujourd’hui.

Pas besoin d’être un fin connaisseur de comédies musicales pour y trouver son compte, assure Gardy Fury. Lui-même n’était pas le plus grand amateur de cet art avant de décrocher son premier rôle dans la version québécoise de Rent, il y a 13 ans.

« J’en avais vu et aimé quelques-unes dans le passé, mais je n’ai pas grandi dans cette culture. J’étais plus interpellé par des artistes complets et très théâtraux comme Prince, David Bowie et Michael Jackson », explique-t-il.

L’audition

Mais afin de décrocher ces rôles qui l’ont fait connaître, Gardy Fury a dû passer plusieurs auditions au fil des ans. Et ce sont ces expériences qui lui ont inspiré le spectacle qu’il présente à Zoofest cette année. Le titre : L’audition, tout simplement.

« C’est un spectacle très différent, expérimental, même. Les gens vont pouvoir découvrir mon côté raconteur et apprendre davantage qui je suis, d’où je viens. Mais tout ça, accompagné de musique, évidemment ! », assure-t-il.