Humour et magie à la française

Au cours des 10 dernières années, Éric Antoine a présenté quatre spectacles à travers la France. Dès mercredi soir, et jusqu’à vendredi, le magicien présentera un best of des meilleurs numéros de ces tournées sur la scène du Théâtre Jean-Duceppe de la Place des arts.

Cet été, Éric Antoine participe à pas moins de quatre productions du festival Juste pour rire. En plus de son spectacle solo, on a pu le voir dans le Gala Incroyable, animé par Gilbert Rozon, et le Gala Juste personnages, qu’il a piloté en compagnie de Rachid Badouri, dimanche et lundi dernier, en plus du spectacle Rêveurs définitifs, dont les représentations se termineront le 29 juillet.