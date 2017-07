Julie Payette a déjà été accusée aux États-Unis

OTTAWA | L’ex-astronaute et prochaine gouverneure générale du Canada Julie Payette a déjà été arrêtée et accusée d’agression en 2011 alors qu’elle vivait au Maryland, aux États-Unis.

L’accusation criminelle a été abandonnée deux semaines après qu’elles aient été portées, a révélé le site canadien iPolitics mardi.

Selon les documents de Cour consultés en ligne, Mme Payette a été accusée d’avoir commis une agression au second degré le 24 novembre 2011 à Piney Point, Maryland, soit la maison qu’elle partageait avec son ex-mari William Flynn.

CAPTURE D'ÉCRAN

Ce crime est punissable d’une peine maximale de 10 ans de prison et 2500$ d’amende.

Les procédures ont ensuite été abandonnées deux semaines plus tard par le procureur général de l’État, ce qui survient généralement lorsqu’il juge que les chances de condamnation sont trop minces ou que la victime retire sa plainte.

Cette affaire n’apparaît plus au dossier de Cour de Mme Payette accessible au public, mais ses détails sont toujours affichés sur des sites spécialisés en recherche d’antécédents judiciaires.

«Pour des raisons familiales et personnelles, je ne commenterai pas sur ces accusations non fondées, desquelles j’ai été immédiatement et totalement libérée, il y a de cela plusieurs années. J’espère que les gens respecteront ma vie privée», a indiqué Julie Payette dans un communiqué.

Seule

Les documents de Cour du Maryland témoignent d’un divorce en 2013 entre l’astronaute québécoise et son ex-mari William Flynn, 59 ans et père de son enfant de 14 ans.

Flynn est pilote d’essai chez Lockheed Martin, le fabricant du F-35. Il était auparavant un pilote de chasse pour l’Armée canadienne, où il a entre autres participé à des missions de bombardement au Kosovo.

Ils ont acheté ensemble la demeure de Piney Point au Maryland. Mme Payette aurait vendu sa part à M. Flynn en avril 2016, selon le registre foncier.

Peu après l’annonce de la nomination de Julie Payette, le bureau de relation avec les médias du Gouverneur général avait précisé au Journal que Mme Payette était «seule, chef de famille, et a un fils de 14 ans» et a demandé des corrections aux médias qui la présentait comme en couple.

La Montréalaise de 53 ans a été suggérée par Justin Trudeau à la reine Élisabeth II pour devenir sa prochaine représentante au Canada à partir de l’automne prochain.

Ce choix avait suscité l’enthousiasme tant au gouvernement que dans les partis d’opposition.

Le bureau du premier ministre refuse de préciser s’il était au courant de cette affaire avant de choisir Julie Payette à ce poste.

- Avec Olivier Charbonneau