La jalousie ne mène nulle part

Nicholas V. qui a craché son venin sur Céline et Claudette Dion en méprisant leurs croyances en l’au-delà a montré son vrai visage quand il écrit « ...ce n’est pas tout le monde qui a l’argent nécessaire pour être capable de mourir à la maison. » Ceci est le commentaire d’une personne jalouse, au contraire d’une personne capable de bien composer avec ce que la vie lui a donné. Ce qui est notre lot à tous sur terre.

Et en passant, je tiens à lui souligner que dans les CLSC on prête des lits de fin de vie à ceux et celles qui en font la demande. Et cela vient avec les services d’une infirmière qui peut faire le suivi d’un(e) patient(e). En terminant je souligne à ce monsieur que Céline et sa sœur ne sont pas les seules personnes sur terre à croire qu’il y a un au-delà et que tous nous n’y seront pas traités de la même façon en fonction des bons et des mauvais gestes que nous aurons posés durant notre passage sur terre. En terminant, je souligne aussi que pour un modique abonnement de 5$, monsieur pourrait aller dans le rayon « Religion » d’une bibliothèque publique pour y emprunter un livre sur la vie après la vie. Ça l’aiderait à comprendre.

Une personne heureuse qui laisse les autres vivre

je ne sais pas si ce monsieur était véritablement jaloux, mais une chose est certaine, c’est qu’il se ferme bien des voies d’amélioration de sa pensée en rejetant systématiquement l’opinion de ceux et celle qui ne pensent pas comme lui.