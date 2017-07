La nouvelle façon de porter nos bijoux

Il y a eu les «arm parties», puis les «ear compositions».

Maintenant, c’est le «necklace stacking» qui a la cote.

La superposition de colliers est la tendance la plus hot au rayon bijoux.

Pour un «stack» réussi, on varie la longueur des colliers et le style des breloques tout en maintenant une certaine harmonie au niveau des couleurs et des matières.

On privilégie les chaînes fines plutôt que les styles statement, puis on empile nos colliers à cœur joie!

