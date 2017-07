La SAAQ produira la carte d’assurance maladie dès 2018

QUÉBEC - La carte d’assurance maladie, connue affectueusement sous le nom de «carte soleil», sera dès 2018 produite par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a indiqué par communiqué, mardi, avoir pris cette décision par soucis «d'optimiser ses services, d'éviter la duplication de ses équipements et de favoriser le partage d'expertise».

«La prolongation de 4 à 8 ans de la validité des cartes d'assurance maladie fait en sorte que le nombre de renouvellements diminuera de moitié en 2018. Devant cette nouvelle réalité et grâce à une technologie plus performante acquise ces dernières années, la SAAQ sera en mesure d'assumer la production des cartes d'assurance maladie en 2018», a ajouté la RAMQ.

La RAMQ croit que ce partage d’expertise permettra de délivrer la carte soleil plus rapidement aux citoyens. Les procédures de renouvellement demeureront les mêmes et la délivrance de la carte d'assurance maladie et du permis de conduire continuera de se faire de manière synchronisée.