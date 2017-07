La toile médusée par les bas de latex rouge de Céline Dion

Ça doit faire au moins quelques jours que les looks de Céline Dion font jaser.

La diva ne semble pas vouloir prendre de pause des looks extravagants et nous attendait au détour avec ces fabuleux bas de latex qui doivent être encore plus inconfortables qu’ils en ont l’air.

On aime beaucoup l’ensemble «sport chic» de la chanteuse, mais on doit dire que les bas lustrés en latex rouge dans les sandales sont peut-être un peu de trop. Céline Dion porte un ensemble Gucci avec broderies et un sac Hermès. Elle est toujours à Paris avec René-Charles et les jumeaux Eddy et Nelson.

Celine Dion visits a shop in Paris with her two sons WENN.com

René-Charles a d’ailleurs attiré l’attention des paparazzis alors qu’il faisait du karting avec des amis.

Une chose est certaine, la chanteuse de My Heart Will Go On n’a pas fini de faire jaser avec ses ensembles souvent controversés, comme son fameux manteau de python brun.