L’Australie dans la mire de Juste pour rire

Après Paris aux côtés du Cirque Éloize, Juste pour rire se tourne vers l’Australie. Grâce à une nouvelle entente conclue avec la société Strut & Fret Production House, l’entreprise de Gilbert Rozon prévoit étendre ses activités sur le continent australien dans un avenir très rapproché.

Les deux entreprises qui collaborent déjà pour le Festival Kermezzoo à Bruxelles et le spectacle «Limbo» présenté au Casino de Montréal mettront notamment en commun leurs catalogues, a-t-on appris mardi. Ainsi, les festivals organisés par Juste pour rire pourront bonifier leur programmation avec de nouvelles créations alors que les troupes portées par Strut & Fret auront accès à différents lieux pour faire l’étalage de leur talent.

«En misant sur la notoriété de la marque Juste pour rire et sur la puissance créative de mon ami Scott [Maidment, président fondateur et directeur artistique de Strut & Fret], nous allons créer une véritable locomotive de création et de diffusion en matière de divertissement», a soutenu Gilbert Rozon dans un communiqué.

«Cette collaboration s’inscrit dans une vision à long terme et dans un partenariat ambitieux et stimulant, se réjouit pour sa part Scott Maidment dont la compagnie produit le plus grand festival d’Australie, The Garden of Unearthy Delights, auquel 800 000 spectateurs ont participé en 2017.

Sur scène, les activités combinées de Juste pour rire et Strut & Fret permettent la création de plus de 20 festivals et événements annuels. Au petit écran, elles proposent une offrande télévisuelle dans 130 pays.

Dans la Ville Lumière

Fort de cette collaboration élargie, Gilbert Rozon et son groupe poursuivent leur offensive internationale. Le mois dernier, ils se sont entendus pour cinq ans (jumelé à un possible renouvellement de cinq années) avec le Cirque Éloize afin de présenter des spectacles à Paris. De ce récent partenariat découlera également la création du Théâtre du 13e ART, situé dans le 13e arrondissement de la Ville Lumière.

Par la même occasion, Juste pour rire souhaite permettre à des humoristes, des magiciens, des acteurs de théâtre ou encore des clowns de lancer leur carrière en France.