Le premier pickup Mercedes-Benz enfin dévoilé

Mercedes-Benz vient tout juste de lever le voile sur sa toute première camionnette: le Classe X.

Après avoir nivelé sa gamme vers le bas avec les CLA et GLA pour s’accaparer de nouvelles parts de marché, voilà que Mercedes-Benz se lance dans le créneau des camionnettes.

Le nouveau Mercedes-Benz Classe X est le fruit d’un partenariat avec Nissan qui fournit la plate-forme de son Navara. Esthétiquement, il ressemble grandement à sa version conceptuelle dévoilée à l’automne 2016.

Mercedes-Benz Classe X 2018

Trois niveaux d’équipement sont offerts : Pure, Progressive, and Power.

Sous le capot, on a l’embarras du choix : 4 cylindres 2,3 litres turbodiésel (163 chevaux), 4 cylindres 2,3 litres bi-turbodiésel (190 chevaux), 4-cylindres à essence (160 chevaux) et V6 à essence (258 chevaux). Trois transmissions sont disponibles : une manuelle à 6 rapports et deux versions d’une automatique à 7 rapports.

Le Classe X peut être livré avec les roues motrices arrière ou les 4 roues motrices.

La capacité de remorquage s’élèverait à 7000 livres (3175 kilogrammes) d’après ce qu’a mentionné un des dirigeants lors du dévoilement. Or, il n’a pas spécifié de la version dont il s’agissait.

Mercedes-Benz Classe X 2018

Et non, une version AMG ne fait pas partie des plans à l’heure actuelle...

Mercedes-Benz ne prévoit pas commercialiser la nouvelle camionnette aux États-Unis de même qu’au Canada. Elle ne sera vendu qu'en Europe, en Afrique du Sud, en Australie, en Argentine et au Brésil. Du moins, pour l'instant...