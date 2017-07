Dans le fond, ce qu’on aime fêter et célébrer, ce sont les chiffres ronds. On aurait organisé un méchant party l’an dernier pour Montréal, il aurait été tout comme si on l’avait fait l’an prochain. On attendait le chiffre rond : 375 ans. D’ailleurs, avouez que ça fait un peu bizarre qu’une ville soit 225 ans plus vieille que son pays. L’échangeur Turcot qui a plus pourri que vieilli ainsi que le tunnel Lafontaine et le pont Laviolette de Trois-Rivières­­­ ont également atteint le demi-siècle en 2017. Mais, un chiffre rond pratiquement oublié, cette année, ce sont les 15 ans de cette chronique qui auraient dû être festoyés en grande pompe le 28 mars dernier. Au lieu des confettis, j’ai été décoré d’un magnifique ticket de vitesse dans l’État de New York alors que nous revenions de la Floride. J’ai eu beau expliquer au flic que ça fait 15 ans que j’écris dans Le Journal, rien n’y fit. New York n’a pas de cœur, surtout depuis que Trump est arrivé.

Des chiffres ronds, il en apparaît tous les ans. Qu’allons-nous célébrer en 2018 ? Imaginez le party au mois de mars prochain alors que Céline aura 50 ans. Elle doit déjà être en train de choisir ses souliers. Reverra-t-on Danièle Ouimet toute nue 50 ans après la sortie du film Valérie, mai 68 ? Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay auront aussi 50 ans et les Expos auraient le même âge si on n’avait pas oublié d’aller au stade pendant une couple d’années. La fin de la guerre 14-18 ? Sinon, les 100 ans de la grippe espagnole qui a tué 14 000 Québécois. Des kleenex seront en berne.

Les autos noires de la SQ auront-elles des pneus couleur de clown ?

Membre au gym et tu paies pour faire ton gazon. Tout baigne.

L’astronaute Julie Payette comme gouverneure générale, un choix logique. Pas n’importe qui sachant parler dans le vide.

Trump vient de revoir le budget du mur entre le Mexique et les États-Unis. Finalement, ce sera un rideau.

Un homme, un vrai, n’est pas celui qui réussit à séduire plusieurs femmes, mais bien celui qui réussit à séduire la même femme plusieurs fois. Trop fort !

Bonne journée ! C’est un ordre.