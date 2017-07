Les meilleurs boulots « à côté »

Fanny Bourel - 37e AVENUE

Trouver un boulot pour arrondir ses fins de mois, c’est bien, mais réussir à joindre l’utile à l’agréable, c’est mieux ! Voici 5 boulots qui permettent d’augmenter ses revenus sans trop donner l’impression de travailler.

Jardinier

Travailler au soleil est plus agréable que de rester enfermé dans un bureau. Vous avez le pouce vert ? Proposez vos services de jardinier aux résidents de votre quartier. Tondre une pelouse ou tailler une haie permet de passer du temps dehors tout en étant payé.

Fabriquer des objets

Des plateformes comme le site Etsy permettent à des particuliers de vendre des objets réalisés de manière artisanale. Une bonne option pour les personnes douées en couture ou en fabrication de bijoux qui veulent augmenter leurs rentrées d’argent !

Boulots saisonniers

Passer les week-ends de décembre à vendre des sapins ou des jouets ravira ceux qui aiment la frénésie de Noël. L’été, de nombreux parcs, piscines, glaciers et loueurs de canoë recherchent de la main-d’œuvre pour faire face à l’achalandage estival. Gagner un complément de revenus en shorts et en gougounes au bord d’un lac, c’est toujours plus agréable que dans une usine sans fenêtres...

Gardien d’animaux

Rentabilisez le temps passé tous les jours à marcher au parc ou à promener Pitou en devenant promeneur de chiens. C’est une activité qui peut s’effectuer avant ou après sa journée de travail pour un tarif allant de 10 à 20 $ l’heure. Autre possibilité pour ceux qui aiment les animaux : garder les compagnons à quatre pattes en l’absence de leurs maîtres. Certains pet sitters accueillent des animaux chez eux, d’autres vont les visiter pour les nourrir et jouer avec eux.

Photographe

Mariages, anniversaires, événements corporatifs ou sportifs... De nombreuses occasions demandent à être immortalisées par de beaux clichés. Une excellente façon d’amortir l’achat de votre appareil photo dernier cri, d’assouvir votre passion et de garnir votre portefeuille.