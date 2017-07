Leurre informatique: un ex-entraineur de hockey plaide coupable

Un ex-entraineur de hockey qui utilisait de faux comptes de mères de joueurs pour inciter les jeunes à se masturber devant lui via Facetime a plaidé coupable à quatre accusations de leurre informatique.

Keven Pinard-Bédard, un ex-entraineur de niveau midget à l’association de hockey Québec-Centre était proche de ses joueurs au point d’avoir plusieurs discussions Facebook avec eux. Sauf que l’homme de 26 ans qui débutait ses conversations en parlant de hockey, faisait ensuite bifurquer la discussion avec les jeunes entre 13 et 15 ans vers des sujets plus personnels.



De fils en aiguille, l’accusé amenait sur la table «un défi de masturbation», demandant aux victimes de faire un Facetime avec lui pour compléter le défi. Pinard-Bédard demandait aussi aux victimes de montrer des parties de leurs corps.



Fausses mères de joueurs

L’ex-entraineur a poussé son stratagème encore plus loin avec l’une des victimes avec qui il avait une «relation privilégiée» au point de l’appeler «son frère». Affirmant que des femmes d’âge mûr s’intéressaient à l’adolescent, Pinard-Bédard a créé trois faux comptes Facebook avec des profils de mères de joueurs de l’équipe.

Il demandait ensuite à sa victime de se connecter à ces comptes. Une fois en ligne sur Facetime, la victime se trouvait devant un écran noir alors que l’interlocuteur n’était nul autre que son entraineur.



Keven Pinard-Bédard demandait ensuite au jeune de se masturber et de lui montrer des parties de son corps. Ce n’est toutefois qu’après le dépôt d’une première plainte de leurre relaté plus haut que cette autre victime a compris qu’il avait été floué.



Un rapport présentenciel et sexologique a été demandé dans le dossier. Keven Pinard-Bédard reviendra donc en janvier pour connaître sa peine.