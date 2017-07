Mikhail Sergachev s'estime prêt pour la LNH

Le prometteur Mikhail Sergachev aura-t-il l’occasion de faire mal paraître son ancienne équipe dès la saison prochaine?

Celui qui était le meilleur espoir de la Sainte-Flanelle il n’y a pas si longtemps juge dorénavant être mûr pour la LNH.

«Je dois avoir un bon été d’entraînement, premièrement. Il faut que je sois plus fort. Je dois être plus rapide pour jouer dans la LNH et y connaître du succès», a-t-il d’abord prévenu, lors d’un entretien avec NHL.com.

«Mais j’ai aussi beaucoup d'expérience au niveau junior, deux ans plus précisément. Et j’ai joué une année en Russie, rappelle-t-il. J’ai appris beaucoup à Windsor, alors je crois être prêt pour la LNH.»

Lors de sa première apparition dans l’uniforme du Lightning au camp de développement, Sergachev a déjà fait bonne impression auprès de l’entraîneur-chef du Crunch de Syracuse (LAH) Benoît Groulx.

«Tu sais qu’il va devenir un joueur extraordinaire, a affirmé le natif de Hull. Pas de doute là-dessus. Il est mobile, passe la rondelle avec fermeté et possède un bon lancer. J’ai été impressionné.»

Sergachev, qui dit s’inspirer du style de jeu de l’excellent Drew Doughty des Kings de Los Angeles, est emballé de rejoindre une équipe qui le tient en très haute estime.

«C’est incroyable que cette formation me veuille plus que le Canadien, et qu’elle veuille que je l’aide [...] Elle a demandé mes services.»

Le défenseur de 19 ans a obtenu 43 points en 50 matchs au sein des Spitfires de Windsor en 2016-2017. Il a ajouté trois points en sept rencontres de séries.