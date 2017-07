Pas très engagé

Annoncé comme le spectacle engagé de cette 35e édition de Juste pour rire, le gala de Laurent Paquin et Jean-Luc Lemoine a souvent parlé plus de sexe que de politique. Une soirée en dents de scie, avec quelques numéros forts, mais d’autres moments plus faibles qui peinaient à joindre la thématique du spectacle.

Malgré toute leur bonne volonté, Dominic et Martin ont commencé le gala avec un numéro qui manquait de rythme et qui n’était pas vraiment en lien avec la thématique engagée. L’énergique Roman Frayssinet, qui a parlé de documentaire animalier, et la décomplexée Mélanie Couture, qui a parlé de sexualité, ont beau avoir servi des numéros qui nous ont fait sourire, on se demandait pourquoi ils avaient été programmés sur un gala engagé.