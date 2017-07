Prêt à voter cet été ?

Le 23 mai dernier, je soulevais la possibilité d’élections générales hâtives au Québec. Les raisons que j’ai évoquées sont encore valides (lire mon texte ici). La faiblesse actuelle du Parti québécois dans les sondages, « l’effet GND » qui donne des hauts historiques à Québec solidaire et la volatilité des appuis de la Coalition avenir Québec militent en faveur de cet appel aux urnes.

D’autres éléments se sont ajoutés au cours des dernières semaines qui me portent à croire que le gouvernement de Philippe Couillard est en train de s’ouvrir une fenêtre d’opportunité pour déclencher un scrutin hâtif au Québec.

Politique sur la réussite scolaire... où plateforme électorale en éducation ?

Le 21 juin, le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx annonçait sa politique sur la réussite scolaire. Le Québec visera 85 % de taux de diplomation. Un bel objectif, sans moyens précis pour y parvenir. L’opposition dénonce d’ailleurs le manque de concret de la proposition libérale :

« Le gouvernement promet pour les prochains mois, voire les prochaines années, le dépôt de quatre plans d’action et de trois stratégies ; la mise sur pied de trois chantiers et de trois tables de concertation. », souligne la CAQ

À un an et demi des élections, on se serait attendu que le ministre nous expose une vision plus étoffée avec des mesures concrètes pour l’atteinte des objectifs. Et si cette politique de réussite était en fait... une plateforme électorale en éducation plutôt qu’une politique gouvernementale ?

Santé : Nous faire avaler la pilule

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette en est venu à une entente avec l’association des médicaments génériques qui fera économiser 300 millions $ au trésor québécois. Étrange de « gaspiller » une telle annonce en plein été alors que les médias fonctionnent à demi-régime, à moins que l’objectif soit de redorer l’image du gouvernement à très court terme.

Lancer les hostilités avant que l’économie flanche

Depuis quelques années, les indicateurs économiques du Québec et la santé financière du gouvernement sont positifs. Surplus budgétaires, baisse du chômage et création d’emplois respectables. Cependant, la banque du Canada vient d’ajuster son taux directeur et les États-Unis remettent en question l’accord de libre-échange (ALENA). Quels seront les impacts sur l’économie du Québec ? De mauvais résultats nuiraient immanquablement à l’image de « parti de l’économie » du PLQ.

On sonde, on sonde !

Le Parti libéral du Québec retient les services d’une firme de sondage et valide très fréquemment l’humeur des Québécois en ce qui a trait à leurs intentions de vote. L’été est presque toujours favorable au gouvernement en place qui jouit d’un embelli. Selon mes sources, le PLQ aurait légèrement progressé dans les sondages depuis 1 mois. La CAQ serait l’opposition officielle et le PQ serait trop loin pour espérer venir menacer les libéraux. Un bon « timing » se dessine.

Pas de vacances

Selon mes sources, certains employés politiques se sont fait dire de prendre leurs vacances très tôt cet été, voire même de ne pas en prendre. Si on est pour partir à la guerre, on doit s’assurer de la présence de nos soldats.

Le Québec en élection, mais pourquoi ?

Pour déclencher un scrutin général, cela exige une bonne raison surtout lorsque le Québec s’est doté d’une loi sur les élections à date fixe. Cette raison pourrait être la question nationale. Le premier ministre Couillard a lancé sa politique d’affirmation nationale il y a quelque temps et veut convaincre ses homologues provinciaux de l’appuyer dans son projet. Dans le contexte du 150e anniversaire du Canada, je ne serais pas surpris que les libéraux tentent de faire porter le prochain vote sur la démarche constitutionnelle... si payante au PLQ.

J’imagine déjà Philippe Couillard demander aux Québécois un mandat fort pour que le Québec réintègre la grande famille canadienne et puisse signer la constitution, chose dont nous avons été exclus en 1982.

Scénarios possibles ?

On parle ici de fenêtre d’opportunité, mais le premier ministre devra jongler avec les options qui s’offrent à lui. Il ne choisira pas le meilleur moment, mais bien le moins pire. Un déclenchement électoral le 23 août ou le 25 octobre me semble être des dates réalistes. Monsieur Couillard pourrait aussi refermer ces fenêtres, mais avec beaucoup de risques. Le PQ aura-t-il remonté la pente ? L’économie du Québec sera dans quel état ? Qu’apprendrons-nous lors des procès de Nathalie Normandeau et de Marc-Yvan Côté ? Est-ce que l’UPAC possède encore des dossiers sur des élus libéraux passés ou actuels ? Des élections, cet été ou cet automne, est-ce que ça vous branche ?