Saint-Apollinaire ou le silence des agneaux

Mis à part le maire de la petite municipalité de Saint-Apollinaire, les politiciens québécois sont restés muets face au référendum tenu sur la possibilité d’y installer un cimetière musulman. Les Labeaume, Couillard et Trudeau ont éprouvé une sympathie sincère après la tuerie de la mosquée de Québec, mais leur sens politique, je dirais même électoral, leur commandait la retenue dans un Québec où les citoyens se sont efforcés de sortir la religion de l’espace public depuis les années 60.

Personnellement, j’avais déjà indiqué ma préférence pour des cimetières multiconfessionnels comme celui qui vient d’être inauguré dans la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et qui reçoit l’appui d’une large frange de la communauté musulmane. Malheureusement, le débat de Saint-Apollinaire s’est fait au-dessus de la tête de la majorité de ses citoyens en confiant le résultat à une minorité de ceux-ci et en ouvrant la voie à une nouvelle série d’accusation de racisme ou de xénophobie. Encore plus dommageable, le processus restreint à une infime partie de la population ouvre la porte à une remise en question des consultations publiques démocratiques par certains qui argüent que des intérêts personnels primeraient sur l’intérêt général. En quoi est-ce différent du clientélisme électoral auquel nos politiciens nous ont habitué ces dernières années? Irions-nous jusqu’à remettre en question le principe d’élire nos représentants parce que les citoyens manquent de perspective globale?

En fait, les résultats du référendum sur le cimetière musulman nous rappellent nos difficultés chroniques à déterminer des règles communes pour favoriser le vivre-ensemble. C’est un autre symptôme du débat inachevé sur la charte des valeurs québécoises mise de l’avant par le PQ et qui a dérapé pour des motifs électoralistes. La politique du laisser-faire et l’incapacité de proposer des choix clairs sur les questions épineuses caractérisent les politiciens québécois qui préfèrent louvoyer ou se faire discret en certains domaines. Le statut constitutionnel du Québec, la laïcité de ses institutions, le communautarisme et le multiculturalisme ne sont que quelques exemples de cette inertie héritée de politiciens aux visions étroites et surtout soucieux de se faire réélire.

Sous prétexte qu’il existe des cimetières catholiques, protestants et juifs, il faudrait aujourd’hui ouvrir grande la porte à des cimetières musulmans. Il vaudrait peut-être mieux corriger les erreurs du passé et mettre un peu de laïcité dans nos cimetières en redonnant leur gestion à des officines publiques plutôt qu’à des communautés religieuses. Encore plus utopique, il faudrait peut-être que les lieux de culte deviennent multiconfessionnels pour que les fidèles d’obédiences différentes se fréquentent et finissent par réaliser l’ampleur de leurs valeurs communes. Chose certaine, ce n’est pas en ghettoïsant les communautés jusque dans la mort que nous contribuerons à réduire les peurs et à augmenter les désirs de rapprochement.

Le courage managérial était un concept très à la mode dans les processus de recrutement de gestionnaires auxquels j’ai participé. J’ose espérer que nous renouerons avec des femmes et des hommes qui manifesteront du courage politique pour sortir le Québec de la confusion dans laquelle il est entrainé par l’absence de décisions sur son statut et ses valeurs. En attendant, comme les agneaux, nos politiciens se taisent de peur d’être sacrifiés sur l’autel.