Transport d’alcool entre provinces: une écrasante majorité de Canadiens sont en accord

Plus de neuf Canadiens sur dix sont en faveur de permettre l’achat d’alcool dans une province et son transport d’une province à l’autre.

C’est ce qu’indique un récent sondage réalisé par la firme Nanos Research auprès de 1000 personnes au pays.

Ainsi, 81 % des répondants affirment qu’ils sont pour, 12 % sont plutôt pour, alors que seulement 6 % des sondés sont soit contre ou plutôt contre. Un autre 2 % est incertain.

«Il est évident que les Canadiens souhaitent acheter de l’alcool de toutes les autres provinces», a estimé Yaël Ossowski, directeur adjoint au Consumer Choice Center.

«Les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent respecter la constitution et les opinions des Canadiens et permettre l’achat et le transport interprovincial de l’alcool sans ingérence», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la cause de Gérard Comeau, un résident du Nouvau-Brunswick, sera bientôt entendue par la Cour suprême du Canada et pourrait venir changer la donne dans la législation entourant le transport de boissons alcoolisées entre provinces.

M. Comeau avait été arrêté en 2012 pour avoir ramené du Québec 14 caisses de bière et trois bouteilles d’alcool. Ses emplettes lui avaient été confisquées et il s’était vu remettre une contravention de près de 300 $.

M. Comeau avait gagné sa cause devant la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, avant qu’elle ne soit portée en appel par la Couronne.