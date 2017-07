Trump désigne un diplomate aguerri ambassadeur en Russie, en plein regain de tensions

WASHINGTON| Le président américain Donald Trump a nommé mardi Jon Huntsman, un diplomate et ancien gouverneur très expérimenté, pour être ambassadeur des États-Unis en Russie, dans un contexte de fortes tensions avec Moscou.

«Le gouverneur Jon Huntsman a eu une éminente carrière en tant qu’homme politique, que diplomate et qu’homme d’affaires», a souligné la Maison Blanche dans un communiqué.

Il doit encore être confirmé par le Sénat.

Cette nomination intervient à un moment de vives tensions entre Washington et Moscou, notamment concernant la situation en Syrie et en Ukraine.

Et dans un contexte d’accusations d’ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine afin d’aider M. Trump à gagner face à sa rivale démocrate Hillary Clinton et des soupçons de collusion entre l’équipe Trump et des responsables russes.

Plusieurs enquêtes sont en cours aux États-Unis, notamment à la police fédérale (FBI), sur cette affaire russe qui n’en finit pas de rebondir.

Washington a mis en place plusieurs séries de sanctions contre les Russes liées à ces divers dossiers, dont Moscou réclame avec vigueur la levée.

Le nom de Jon Huntsman avait été cité lorsqu’il s’est agi de trouver un secrétaire d’Etat, qui a finalement été attribué par M. Trump à Rex Tillerson, alors PDG du groupe pétrolier Exxon Mobil.

Modéré

M. Huntsman, mormon républicain de 57 ans, avait été nommé par le président démocrate Barack Obama ambassadeur des États-Unis en Chine, où il a officié de 2009 à 2011. Il parle couramment le mandarin.

Il avait quitté ce poste pour entrer dans la course à la Maison Blanche pour l’élection de 2012, mais le benjamin de l’épreuve avait renoncé après quelques mois et avait soutenu celui qui a finalement décroché l’investiture du parti républicain, Mitt Romney.

Lors de la dernière campagne présidentielle, il avait dans un premier temps apporté son soutien au candidat Donald Trump, avant de réclamer qu’il se retire de la course à la Maison Blanche après la divulgation d’une vidéo de 2005 dans laquelle M. Trump tenait des propos vulgaires sur les femmes et se vantait de comportements dégradants à leur égard.

Républicain modéré, Jon Huntsman a également été ambassadeur des États-Unis à Singapour en 1992-1993 sous l’administration de George Bush père et avait été, à l’époque, le plus jeune ambassadeur américain nommé en plus de 100 ans.

Sous l’administration du républicain George W. Bush, il a servi comme représentant adjoint au Commerce extérieur (2001-2003), négociant à ce poste plusieurs accords avec la Chine.

Il a été élu à deux reprises gouverneur de l’Utah (ouest des États-Unis), fief des mormons, avec 78% des suffrages la seconde fois. Il avait prévenu alors qu’il ne briguerait pas de troisième mandat à ce poste qu’il a occupé de 2005 à 2009.

Une partie de sa carrière s’est aussi déroulée dans le secteur privé, au sein de conseils d’administration de grandes compagnies américaines comme la chaîne hôtelière Hilton, le géant pétrolier Chevron, le constructeur automobile Ford Motor et le géant des engins de chantier Caterpillar.

Selon les éléments biographiques fournis par la Maison Blanche, il occupe actuellement les fonctions de président du groupe de réflexion spécialisé dans les affaires étrangères Atlantic Council ainsi que la présidence de la Fondation Huntsman contre le cancer.

Il est marié avec Mary Kaye depuis 1983 et père de sept enfants, dont deux filles adoptées originaires de Chine et d’Inde.