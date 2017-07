Un spectacle haut en couleur

« Je suis la bitch de Montréal ! », a lancé Mado Lamotte en début de soirée. Et la célèbre drag queen a fait honneur à cette réputation, hier, avec la quatrième édition de son spectacle de variétés Mado’s Got Talent. Une soirée kitsch, déjantée, et franchement très drôle.

Il a beau y avoir plusieurs invités qui se succèdent sur la scène de Mado’s Got Talent, la star de la soirée, c’est Mado elle-même. Promettant via un préambule vidéo une entrée encore plus grandiose que le mariage de Céline Dion à la basilique Notre-Dame, la drag queen est arrivée parmi la foule, portée dans un carrosse géant, accompagnée d’une délégation de princesses de Disney.

Grandiose ? Oui. Pratique ? Non.

Accueillie en reine

L’animatrice de la soirée a mis de longues, voire interminables minutes à atteindre la scène. N’empêche, les fans ne se sont pas fait prier pour accueillir Mado Lamotte chaleureusement à la Place des festivals, entonnant en chœur un Love Is in the Air bilingue donnant officiellement le coup d’envoi de la soirée.

Mado Lamotte a d’ailleurs profité de la soirée d’hier pour étaler tout son savoir-faire. Armée de paillettes, de plumes, de glitter et de costumes tous plus flamboyants les uns que les autres, elle a mis la Place des festivals dans sa poche en quelques minutes seulement. Gagnés d’avance, les fans ? Peut-être. Mais toute cette affection a été grandement méritée pour la drag queen qui célèbre aujourd’hui 30 années de carrière.

Coupe Madeleine

Le concept de Mado’s Got Talent est bien simple. À l’instar de l’émission America’s Got Talent, une série d’artistes se succèdent dans le but d’épater la galerie et de gagner la célèbre Coupe Madeleine, un trophée que l’équipe du spectacle déniche chaque année au Village des valeurs.