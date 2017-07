Challenger de Gatineau: unis par un même sport

GATINEAU | Ils sont considérés comme les vedettes montantes du tennis canadien et, en plus, ils sont des meilleurs amis dans la vie : Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime vivent ensemble leur ascension sur la planète tennistique.

L’Ontarien Shapovalov ainsi qu’Auger-Aliassime, la fierté de L’Ancienne-Lorette, ont été unis à un très jeune âge par leur passion (et leur talent) pour le tennis.

« Ça fait tellement longtemps qu’on se connaît que je ne me souviens même plus la première fois qu’on s’est rencontrés », a mentionné Shapovalov.

ASCENSION FULGURANTE

Chose certaine, toutefois, les deux raquettes canadiennes ont connu un parcours junior couronné de succès. Auger-Aliassime a notamment remporté l’Omnium des États-Unis junior en 2016 tandis que Shapovalov a mis la main sur le titre junior à Wimbledon.

Maintenant passés chez les pros depuis peu, ils mènent chacun leur carrière professionnelle de façon individuelle, mais ils demeurent en contact constant.

« C’est comme un frère pour moi. Je l’ai connu toute ma vie. Quand je m’entraîne à Montréal, je demeure toujours chez lui. Il est comme un membre de ma famille. Je ne crois pas qu’il existe deux joueurs aussi proches que lui et moi sur le circuit. On se souhaite chacun le plus de succès possible. C’est important que chacun fasse bien et on a une rivalité très saine », ajoute l’Ontarien.

UN MATCH « ÉTRANGE »

D’ailleurs, les deux amis ont vécu un moment plutôt spécial dès le début de leur carrière professionnelle.

En mars dernier, les deux amis se sont affrontés en demi-finale du Challenger de Drummondville. Shapovalov l’avait alors emporté en deux manches de 7-5 et 6-3.

« C’était super étrange. Tu ne veux pas célébrer trop ni être trop arrogant. Tu ne te sens pas bien. On voulait tous les deux gagner et on a joué un très bon match. Je pense que ce fut l’un des matchs les plus plaisants que j’ai joués dans ma carrière. Évidemment, je ne veux jamais voir Félix perdre, mais de l’autre, on veut gagner et j’étais content de la victoire », a raconté celui qui avait terminé le travail en finale par la suite.

Malheureusement pour les amateurs de tennis de l’Outaouais, toutefois, cette demi-finale n’aura pas lieu cette semaine, au Challenger de Gatineau. Auger-Aliassime a dû déclarer forfait en raison d’une blessure au poignet gauche. Il avait aussi raté le Challenger de Winnipeg la semaine dernière et fera de même pour le prochain au calendrier, à Granby.

Le tennisman québécois ne sera également pas de la prochaine Coupe Rogers, du 7 au 13 août prochains à Montréal.

Quant à Shapovalov, il sera en action aujourd’hui au deuxième tour face à l’Australien Max Purcell.