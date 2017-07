Challenger de Gatineau: Wozniak expéditive face à Elena Bovina

GATINEAU | Après un match chaudement disputé la veille face à la jeune Katie Swan, Aleksandra Wozniak s’est fait beaucoup plus expéditive mercredi soir face à une joueuse plus expérimentée. La sixième tête de série du Challenger de Gatineau a défait l’ancienne 14e joueuse mondiale Elena Bovina en deux manches de 6-1 et 6-2.

La Québécoise a été nettement supérieure à sa rivale, qui cherche toujours à retrouver la touche après avoir été passablement ralentie par les blessures au cours des dernières années, tout comme Wozniak, d’ailleurs. Cette dernière n’a toutefois laissé aucune chance à la Russe, la brisant à chacune de ses présences au service.

« J’avais un meilleur rythme qu’hier (mardi) et je frappais la balle propre et profondément. Quand tu fais ça, tu ne laisses pas la chance à ton adversaire de s’imposer », a analysé la Montréalaise, tout sourire, après sa victoire.

FACE À HIBI

Wozniak accède donc aux quarts de finale du Challenger de Gatineau. Pour l’occasion, elle se mesurera à la troisième favorite, la Japonais Mayo Hibi, vendredi.

« Les Japonaises, soit elles montent au filet ou soit elles jouent très profondément et attendent que tu fasses une erreur. Ce sera important pour moi de demeurer concentrée à imposer mon jeu. »

Le Canadien Brayden Schnur a livré une solide bataille à la première tête de série, le Tunisien Malek Jaziri, mais a laissé filer deux balles de match au deuxième set pour finalement s’incliner en trois manches de 7-6, 6-7 et 1-6. Le match a été entrecoupé d’un arrêt de près d’une heure en raison des averses.

La Canadienne Carson Branstine (11 h), ainsi que ses compatriotes Peter Polansky (pas avant 12 h 30) et Denis Shapovalov (dernier match de la journée) seront en action en simple jeudi.