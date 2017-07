Ed Sheeran ensorcelle Montréal

Foule en délire, suspendue à ses lèvres, participative et fort enjouée. Voilà ce qu'a très facilement obtenu la star Ed Sheeran lors de son passage à Montréal, au Centre Bell, mercredi soir.

En pleine tournée Divide, le chanteur n'a eu aucune difficulté à ne faire qu'un avec ses très nombreux fans.

Le plus surprenant, ce n'est pas tant l'incroyable succès du Britannique de 26 ans, mais plutôt qu'il lui faut simplement débarquer sur scène pour qu'un contingent d'admirateurs soit à ses pieds.

Tel un seul homme

Force est par contre d'avouer qu'Ed Sheeran était en pleine possession de ses moyens. Ça se voyait et s'entendait, notamment grâce à sa grande maturité.

Avec pour compagnons une guitare, un micro et une pédale, il a redonné toutes ses lettres de noblesse à la profession d'artiste solo. Un musicien, assis au piano, l'a seulement épaulé le temps de How Would You Feel.

Dès la première chanson, Castle on the Hill, il a démontré qu'il était en parfait contrôle de la situation et qu'il n'avait besoin de personne pour faire de ce concert une réussite.

Enfilant les succès comme Eraser, The A Team, Don't, One et Photograph avec une aisance déconcertante, variant les vitesses de langage et d'accords, il a réussi à éviter le piège de la grosse tête.

Format géant

Afin de s'assurer que tous puissent obtenir une certaine proximité avec l'artiste de l'heure, d'immenses écrans ont projeté des images d'Ed Sheeran plus grand que nature, variant les couleurs et les effets dans un mélange rappelant souvent des vidéoclips très léchés et poétiques.

Cela dit, même en l'absence de cet apport technologique de haute qualité – parfait complément à une vedette de la pop –, le jeune homme tatoué aurait aisément réussi à conserver l'attention de ses fidèles.

Grâce à son indéniable pouvoir d'attraction, on pouvait bien pardonner à Ed Sheeran d'attendre le dernier droit de son offrande pour pousser Shape of You qui fait un tabac sur les ondes radio. Ce n'est pas comme s'il avait besoin de ce nouveau succès pour ensorceler ses fans.

James Blunt séduit aussi

Lui aussi armé de sa guitare acoustique, mais ayant apporté son piano et appuyé par ses musiciens, James Blunt a reçu une très belle réponse pour sa prestation de 45 minutes en première partie de son compatriote.

Venu présenter les chansons de son plus récent album, The AfterLove, le chanteur a même réussi à illuminer un amphithéâtre fort bien garni en demandant aux spectateurs d'allumer leurs téléphones cellulaires.

Quand il a conclu son interprétation de You're Beautiful, son plus grand succès, on aurait même facilement pu croire qu'il était la tête d'affiche de la soirée, tant la foule a grandement manifesté son enthousiasme. Évidemment, tout ça, c'était avant l'arrivée de la star Ed Sheeran.