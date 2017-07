En 67, tout était beau, c'était l'année de l'amour

Et de l’Expo 67 bien entendu !

En cette année 2017 où le temps des célébrations bat son plein (Métro de Montréal, Expo 67, le 375e de notre ville aux cônes oranges), le Casino de Montréal présente : Un jour, un jour, Expo 67.

Sous la forme d’une grande revue musicale, ce concept qui dure 1 heure 30 est présenté en après-midi. Pour une fois, le cout d’entrée est modique se veut modique (24 $), et il permettra donc à tout un chacun de se remémorer bien des souvenirs. Avec sept musiciens, de danseurs et danseuses, plus la chanteuse Nanettte Workman, le tandem Don Campbell, David Latullipe, un ancien de La Voix, et deux chanteuses, cinquante et un tube font le tour de la question ou presque. Soutenu par des images d’époque, documents d’archives et pochettes de disques, le voyage pouvait commencer.

Visant un grand public et non pour des spécialistes, nous avons laissé pour un instant les imperfections de côté. En si peu de temps, l’exercice relève parfois du « chant périlleux », puisque certains couplets sont escamotés ainsi qu’une certaine diction, au profit du panorama, qui avouons-le fut réussi. Si Nanette, ne semblait pas très en voix lors de la première qui eut lieu 5 juillet, les choses se sont maintenant rétablies. En conclusion, c’est un périple pour tous et nous découvrions une fois de plus, comment ces années 60 furent fécondes.

Au Casino de Montréal, jusqu’au 24 août.