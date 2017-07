Inégal, mais Mémorable

Pour son 35e anniversaire, Juste pour rire a voulu faire les choses en grand. Dans un spectacle extérieur, le festival a présenté, mercredi soir, quelques-unes des chansons comiques les plus mémorables de l’humour québécois, le tout accompagné de la musique de l’OSM. Une bonne idée sur papier qui s’est avérée plutôt inégale en pratique.

Ouverture grandiose de l’OSM

Seuls en piste, les 65 musiciens de l’OSM ont amorcé la soirée de très belle façon, avec une pièce instrumentale qui a donné le ton. Même si on n’avait pas la qualité sonore de la Maison symphonique, la puissance de l’orchestre était palpable sur la Scène Vidéotron. Et tout au long du spectacle, l’OSM a donné beaucoup de punch aux diverses prestations.

Pète pis Répète dans les bois

Eux qui sont maintenant séparés, les Chick’n Swell se sont réunis pour l’occasion, le temps d’offrir notamment l’excellente Pète pis Répète. Accompagnée de l’orchestre, la pièce a pris une tournure presque épique, sans oublier le solo de chat (!) de Francis Cloutier. On a aussi grandement apprécié réentendre Patrick Groulx et les Denis Drolet refaire Dans les bois, de la défunte émission Le Groulx Luxe. Dommage toutefois que Louis-José Houde n’ait pas accompagné les comiques, comme dans la version originale.

Des chansons pas si mémorables

Avec un spectacle d’une durée de seulement une heure, on s’attendait à y voir uniquement une succession de grands succès. Mais étrangement, on a eu droit à quelques pièces moins connues du grand public. Pourtant, l’humour québécois ne manque pas de chansons classiques. En début de soirée, Patrick Groulx a notamment livré l’obscur Peter. Puis, on s’est demandé ce qu’Ingrid St-Pierre venait faire dans cette soirée comique. Les Trois Accords, qui ont joué avec l’OSM à Juste pour rire en 2015, auraient été un meilleur choix.

Barbies et Pérusse

Alors qu’on se demandait où s’en allait ce spectacle, on a eu droit à une prestation surréaliste, et savoureuse, de la chanson de la publicité de Barbies Resto Bar Grill livrée par... Nathalie Choquette et le baryton Patrick Mallette. Wow !

L’un des moments que l’on attendait le plus, celui du passage de François Pérusse, n’a pas déçu. Le comique a livré Snack Bar Chez Raymond et Guy a un bicycle jaune, sous les acclamations du public. Au moment de mettre sous presse, le pot-pourri de RBO n’avait toujours pas été joué.

LE VERDICT

On attendait beaucoup de ce spectacle visant à souligner les 35 ans de Juste pour rire. Même si le concert, mis en scène par Réal Béland, a offert quelques bons moments, le choix des chansons nous a fait sourciller à quelques reprises. On a beaucoup apprécié le choix audacieux de certains morceaux, mais il aurait été préférable d’y offrir davantage de pièces pouvant rallier un large public qui ne demandait qu’à festoyer.