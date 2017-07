La danse aura sa compétition télévisée

Ouvert aux amateurs et aux professionnels de tous âges et pratiquant tous les styles (en solo, en duo ou en groupe), il invitera les téléspectateurs à découvrir des talents d’ici dans un format conçu chez nous. L’objectif ? Trouver le ou les danseurs favoris du public québécois.

Parmi eux, on compte Les dieux de la danse, Le match des étoiles et Ils dansent, notamment, mais aucune compétition ouverte au grand public.

« Il y avait un créneau à explorer, a-t-il ajouté. Nous aurions pu acheter So You Think You Can Dance et le refaire ici, mais l’objectif, c’était de créer un nouveau format qui pourrait peut-être se vendre dans le monde entier. »