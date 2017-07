L’absurde vu par Réal Béland

Après plus de 20 ans à participer à Juste pour rire, Réal Béland s’est vu confier les rênes d’un gala pour la toute première fois. Le Journal a posé quelques questions au comique qui pilotera le gala absurde jeudi soir.

De quelle façon as-tu construit ce gala absurde ?

« J’ai voulu y aller graduellement. C’est dangereux d’être trop fou en partant. C’est facile de prendre le champ avec l’absurde (rires). En même temps, je sais que les gens ont des attentes et ils veulent que ça sorte de l’ordinaire. On essaie d’y aller, mais pas trop, car il faut tenir les gens pendant une heure et demie sur l’absurde. C’est ça, le défi. »

Avec qui as-tu travaillé pour cette soirée ?

« Je suis bien entouré. J’ai Caroline Binet qui fait la mise en scène avec moi. Je trouve ça le fun d’avoir un œil féminin là-dessus. J’ai aussi Sylvain Larocque, Stéphane Lefebvre et Pierre Fiola qui écrivent avec moi. Les gens vont être servis. Il va y avoir autant des affaires complètement champ gauche que des numéros absurdes physiques, dont un numéro que je vais faire avec Dominic Paquet. »

On peut aller où l’on veut dans l’humour absurde. Jusqu’à quel point est-ce difficile de ne pas aller trop loin lorsqu’on écrit un gala ?

« Je me suis dit ça toute ma carrière, de faire attention, de ne pas dépasser la ligne que j’ai dans ma tête. Je suis peut-être l’humoriste absurde qui est le moins absurde. (rires) Je pense que j’ai un bon contrôle là-dessus. Il y a une grosse logique derrière l’absurde. C’est un genre très vaste. Il y a toutes sortes de couleurs dans le gala. Les numéros sont très différents. »

Pourquoi avoir attendu toutes ces années avant d’animer ton premier gala Juste pour rire ?

« C’est drôle parce que ça fait plus de 20 ans que je fais le festival. J’ai tout fait à Juste pour rire. Mais animateur, j’attendais d’avoir une certaine maturité pour accepter ça. Je ne me suis jamais senti vraiment à ma place en tant qu’animateur. Maintenant, un peu plus, parce que j’ai beaucoup plus d’expérience. Mais je suis quand même un gars d’arrière-scène, même si je suis à l’avant-plan depuis des années. J’aime plus écrire et créer que performer. »

Le gala Juste absurde, animé par Réal Béland, aura lieu jeudi soir, 18 h 30 et 21 h 30, à la Salle Wilfrid-Pelletier. Pour les détails : hahaha.com.