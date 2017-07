Le rôle important du DG

L’homme le plus important au sein d’une formation professionnelle de baseball, c’est le directeur général.

L’aspect le plus important de son travail est de transmettre sa vision aux gens qui l’entourent. Sauf qu’il doit établir son plan de match afin que sa vision soit réalisée.

L’autre facteur important comprend son programme de recrutement jumelé au développement des joueurs. Chez les Blue Jays, il est trop tôt pour analyser ces programmes, car Ross Atkins n’est pas en poste depuis assez longtemps.

Au niveau de la formation majeure, Atkins se doit d’avoir bien analysé son équipe après la dernière saison. En se fiant aux changements qu’il a faits pendant la saison hivernale, cela n’a pas été fructueux.

Sans aucun doute, la venue de Morales et de Pierce est très significative, mais on n’a pas amélioré la rotation des partants. Il croyait que Francisco Liriano pouvait s’intégrer au sein de cette rotation. Pourtant le grand gaucher n’avait donné aucun signe encourageant qu’il pouvait remplir ce rôle.

Comment pouvait-il penser que ses lanceurs partants allaient répéter l’exploit de ne rater aucun départ comme la saison précédente ?

Maintenant, faisons un tour d’horizon sur la présente campagne.

Pendant de nombreux matchs, à cause de blessures, les Jays ont utilisé un joueur d’avant-champ pour patrouiller le champ gauche. Encore pire que cette situation, c’est qu’un lanceur de relève, Biagini, a remplacé Aaron Sanchez dans la rotation des lanceurs partants.

Sa fiche de 2-8 dans ce rôle est la raison principale pour laquelle les Jays ne sont pas dans le cœur dans la course pour une place dans les séries.

Alors soyons réalistes, l’inefficacité du directeur général, Russ Atkins, est la raison principale pour laquelle les Jays occupent le dernier rang.

Donaldson et Bautista à échanger

Atkins a promis, il y a plus d’un mois, qu’il était pour décider si les Jays étaient vendeurs ou acheteurs. Si jamais, il décidait d’être vendeur, il a deux excellents joueurs qui sont fort intéressants.

Jose Bautista a un contrat d’un an avec une option pour l’an prochain, selon le choix du joueur ou de l’équipe, tandis que Donaldson pourrait combler le poste de troisième but avec les Yankees. La formation du Bronx a d’excellents jeunes joueurs à offrir aux Jays en retour. Le départ de ces deux joueurs pourrait redorer le réseau des filiales qui ne comprend aucun jeune lanceur de qualité pour se joindre à l’équipe l’an prochain.

Tel père tel fils

Le soleil brille un peu au sein du réseau des filiales des Jays avec les performances de Bo Bichette et de Vladimir Guerrero Jr., qui tentent d’imiter leurs pères qui ont connu de belles carrières dans le baseball majeur.

Dans un avenir rapproché, on pourrait voir Guerrero au troisième but et Bichette à l’arrêt-court. Il y a un autre fils d’un grand joueur qui joue au deuxième but, Cavan Biggio, le fils de Craig.

Les Nationals et les Astros

Les Nationals sont sans aucun doute l’une des meilleures équipes du baseball majeur. Par contre, pour gagner dans les séries, il faut absolument avoir un personnel de releveurs dominants. La formation de Dusty Baker a une lacune majeure à ce chapitre, car il n’y a pas de releveur numéro un pour terminer les matchs.

Les Astros viennent de subir une immense perte avec la blessure de Carlos Correa, qui ratera au moins six à huit semaines. Son retour n’est pas anticipé avant le mois de septembre, mais sera-t-il en mesure de reprendre là où il avait laissé ? C’est entre les mains du directeur général Jeff Luhnow de trouver un joueur de calibre qui aidera l’équipe à poursuivre son excellente saison.