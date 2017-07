Metric et SUM 41 attendus à Chicoutimi

Deux populaires groupes canadiens offriront des prestations au cours des prochains jours à Chicoutimi. Les formations Metric et SUM 41 monteront sur scène dans le cadre du Festival des bières du monde de Saguenay qui se tiendra jeudi à dimanche.

Les gars de SUM 41 proposeront leur punk-rock samedi sur la Zone portuaire de Chicoutimi. Les Ontariens viendront notamment faire entendre des pièces de leur plus récent album, «13 Voices», paru en octobre dernier. La première partie du spectacle sera assurée par The Flatliners, groupe qui mélange rock et ska.

Le lendemain, la bande à Emily Haines prendra la relève avec son rock bien à elle. Son opus «Pagans In Vegas» a été lancé en 2015.

Également au menu musical de la neuvième édition de l'événement: Steve Hill, Undercover – Legends of Rock, Volume 10, Final State et As One Man.