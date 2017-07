Rory contre tous

SOUTHPORT, Angleterre | Rory McIlroy a déjà affiché une meilleure forme. Il est décidé à faire mentir les preneurs aux livres cette semaine au 146e Omnium britannique sur le parcours du Royal Birkdale.

À 20 contre 1, une victoire pourrait enrichir les parieurs, augmenter son niveau de confiance et le remettre sur les rails.

L’ex-numéro un mondial et vainqueur de quatre titres majeurs en carrière est débarqué à une trentaine de kilomètres au nord de Liverpool dans un état d’esprit positif. L’année 2017 ne lui a certainement pas souri en raison des blessures et quelques contre-performances, mais elle n’est certainement pas terminée. Ceux qui osent parier contre lui pourraient s’en mordre les doigts bien assez rapidement.

« À 20 contre 1, c’est le moment idéal pour faire un retour et parier sur moi, a signalé McIlroy d’un ton humoristique.

Si j’étais une entreprise de paris sportifs, j’accepterais ce ratio avec ma forme des dernières semaines, a enchaîné l’Irlandais du Nord. Tout ce qu’il faut, c’est une bonne semaine pour que ces probabilités reviennent à ce qu’elles étaient dans mon cas, à 7 ou 8 contre 1. On verra bien à Quail Hollow (site du Championnat de la PGA en août). »

Le champion en 2014 a terminé à trois reprises dans le top 10 à ses sept présences à l’Omnium britannique. L’an dernier, il a pris le cinquième rang en bataillant fermement durant les rondes du week-end.

En difficultés

En route vers Southport, McIlroy n’a toutefois pas rugi. Il a raté le couperet à ses deux récentes épreuves du circuit européen, l’Omnium d’Irlande et l’Omnium d’Écosse. Et il a aussi fait ses valises prématurément à l’Omnium américain.

Une fracture à une côte et des maux de dos intermittents ont ralenti un début de saison plutôt prometteur.

« C’est une saison inconstante. Ce n’était pas ce que j’avais prévu. En janvier, je présentais du bon jeu, a expliqué celui qui a cumulé les bonnes performances jusqu’au Tournoi des Maîtres, en avril, avant de frapper un mur.

Ce genre d’imprévus donnent un véritable défi. Il faut faire avec et travailler plus fort. Je sens que je fais de bonnes choses en essayant de m’améliorer et de me préparer pour les tournois. Je ne suis pas très loin. »

Dans le terrain d’exercice, il affiche une grande confiance qu’il n’est pas en mesure d’appliquer sur le parcours. « C’est mon problème depuis quelques mois. C’est difficile de garder le rythme avec une blessure », a-t-il invoqué.

McIlroy était néanmoins positif à quelques heures de son premier élan au championnat britannique. Dans son cas, la patience est d’or. « J’attends juste cette ronde, ce moment ou cette semaine où tout cliquera pour me relancer, a-t-il espéré. J’ai connu quelques périodes semblables dans ma carrière. J’ai été capable de rebondir. Je dirais même que j’ai déjà été dans de pires situations. Tous les éléments de mon jeu sont là, il ne suffit que de les rassembler. »

Une année mémorable

Redonner la Claret Jug aux hautes instances du Royal and Ancient est un moment difficile pour le champion en titre. Henrik Stenson a goûté à ce sentiment aigre-doux plus tôt cette semaine après une année magique en sa possession.

« C’est un trophée iconique à trimballer autour du globe. J’ai vécu plusieurs moments mémorables. La première soirée, c’était incroyable de le partager avec ma famille et mes amis proches, a raconté le Suédois qui a bu une multitude d’élixirs dans ce vase.

Je peux simplement dire que les premières fois, c’était un liquide français pétillant qui goûtait bien meilleur dans la Claret Jug que dans une flûte », a-t-il lâché avec le sourire.

Parmi les moments les plus cocasses avec le trophée, son périple en motomarine l’a particulièrement marqué. « C’était le plus dingue de tous et le plus plaisant. J’ai fait une promesse officielle en raison de cette aventure. Si je gagne à nouveau la Claret Jug, je l’amènerai avec moi pour un saut en parachute.

Je ne sais pas ce qui sera le plus difficile, la gagner à nouveau ou sauter par la suite, car ça me fait peur, s’est-il ensuite questionné. Ça ne m’empêchera pas d’essayer de la gagner à nouveau. »

Le 146e Omnium britannique en chiffre

Parcours : Royal Birkdale

Lieu : Southport, Angleterre

Architectes : Frederick G. Hawtree et J.H. Taylor

Champion en titre : Henrik Stenson

Bourse totale: 13 M$

Normale: 70

7156 verges

Plus long parcours dans l’histoire du championnat : Carnoustie mesurait 7421 verges en 2007. À 7156 verges cette année, Birkdale vient au 15e rang.

Plus bas pointage (72 trous) à Birkdale, avec une normale 70 : 262 coups (-8) par l’Australien Ian Baker-Finch en 1991

Record du parcours : 63 (-7) par Jodie Mudd en 1991

Nombre d’aigles sur la normale 5 du 17e trou depuis 1983 : 101

Dernier golfeur à avoir réussi un trou d’un coup à Birkdale : Brian Marchbank en 1re ronde de l’Omnium 1991, au 12e trou (184 verges)

Départ:

8 h 04* : Zach Johnson, Jason Day, Sergio Garcia

8 h 26* : Rickie Fowler, Adam Scott, Paul Casey

*Heure du Québec

► En 1954, au premier arrêt de l’Omnium à Birkdale, le vainqueur Peter Thomson avait empoché 1200 $. Cette année, le champion empochera 2,35 M$ canadien, soit une différence de 2,34 M$ en 63 ans.

► En 1971, la normale était fixée à 73 au Royal Birkdale. Lee Trevino avait alors retranché 14 coups à celle-ci pour remporter le 100e Omnium britannique

Les joueurs à surveiller

SOUTHPORT, Angleterre – Bien malin qui pourrait prédire le vainqueur de la Claret Jug dans quatre jours. La course est ouverte pour l’emblématique trophée de l’Omnium britannique.

Depuis quelques années, les vétérans ont la cote sur les allées verdoyantes de l’Écosse et de l’Angleterre. Henrik Stenson, Zach Johnson, Phil Mickelson, Ernie Els ont mis la patte sur le vase métallique avec quelques cheveux gris.

Huit des neuf (Padraig Harrington l’ayant remporté deux fois de suite) étaient âgés de la quarantaine ou s’en approchaient au moment de leur conquête. Rory McIlroy est le seul jeune loup à avoir déjoué cette tendance en 2014 au Royal Liverpool alors qu’il avait tout juste célébré ses 25 ans.

Parcours difficile

L’Omnium britannique récompense les renards rusés ayant plus d’un tour dans leur sac. Ceux qui ont acquis au fil des ans cette expérience inestimable pouvant déjouer les subtilités des parcours, les intempéries et bien sûr les dieux du golf. Ne suffit que de penser à Ernie Els au Royal Lytham & St Annes en 2012. Après une ronde finale de 68, l’une des meilleures de la journée, il avait vu le jeune meneur Adam Scott s’effondrer en fin de parcours pour lui offrir la victoire.

« Il faut beaucoup d’expérience pour jouer sur ce type de parcours. C’est un type de jeu qu’il faut apprendre à aimer au fil des ans puisque ce n’est pas naturel, a exprimé Justin Rose qui avait pris le quatrième rang à Birkdale à ses débuts en 1998.

Contrôle des trajectoires

« La distance n’est pas la clé, car la balle roule beaucoup. Si on apprend à contrôler ses trajectoires, on peut se distinguer parmi les longs cogneurs. La créativité autour des verts, la stratégie et la gestion du parcours sont primordiales à ce tournoi. Avec leurs habiletés et leur patience, peut-être que les vétérans ont acquis l’expérience nécessaire pour gagner. »

« En début de carrière, un golfeur rempli de talents peut être excellent. Mais s’il n’a jamais été testé dans des conditions difficiles, je crois qu’il a moins de chances de remporter ce tournoi, a renchéri le champion en titre Henrik Stenson qui l’a emporté à 40 ans. Il avait déjoué mère Nature en affichant un 65 en deuxième ronde l’an dernier, dans des conditions exécrables. Quand le vent hurle et qu’il faut exécuter un coup qu’on ne fait pas très souvent, l’expérience rentre en ligne de compte. La puissance ne fonctionne pas toujours dans des conditions difficiles sur ce type de parcours. »

Avec les conditions plutôt difficiles qui se profilent pour le tournoi, les vétérans auront certainement la cote. En voici quatre qui pourraient se démarquer cette semaine.

Justin Rose Photo AFP

36 ans | Angleterre

Rang mondial : 12 e

Présences à l’Omnium : 15

Meilleur résultat : 4 e en 1998

en 1998 Moyenne de pointage et score vs normale : 72,18 / +67

Rondes sous la normale : 20 sur 50

Henrik Stenson Photo AFP

41 ans | Suède

Rang mondial : 8 e

Présence à l’Omnium : 12

Meilleur résultat : Champion 2016

Moyenne de pointage et score vs normale : 71,36 / +8

Rondes sous la normale : 17 sur 44

Phil Mickelson Photo AFP

47 ans | États-Unis

Rang mondial : 26 e

Présences à l’Omnium britannique : 23

Meilleur résultat : Champion en 2013

Moyenne de pointage et score vs normale : 71,83 / +62

Rondes sous la normale : 35 sur 84

Paul Casey Photo AFP

39 ans | Angleterre

Rang mondial : 16 e

Présences à l’Omnium britannique : 14

Meilleur résultat : 3 e en 2010

en 2010 Moyenne de pointage et score vs normale : 72,96 / +86

Rondes sous la normale : 13 sur 46

Dans le calepin...