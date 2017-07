Sum 41 à Chicoutimi: où tout a commencé

Chicoutimi représente quelque chose de spécial pour la formation Sum 41 qui s’y produira, samedi, lors de la 9e édition du Festival des Bières du Monde de Saguenay.

C’est à cet endroit que Makes No Difference, premier simple de la formation canadienne, a été diffusé pour la première fois, après son lancement le 12 juin 2000.

Le bassiste Jason « Cone » McCaslin n’a pas oublié ce moment.

« Nous étions à Mississauga en train d’enregistrer l’album All Killer No Filler, lorsque le gérant nous a téléphoné pour nous annoncer la nouvelle. On a été très surpris lorsqu’il nous a dit Chicoutimi, Québec. C’était incroyable et inattendu », a lancé le musicien, lors d’un entretien.

Le bassiste ne se souvient pas, par contre, du Bunker, sur le Boulevard du Saguenay, où la formation s’est produite le 9 mars 2008, lors de la tournée Underclass Hero.

J’ai des souvenirs d’avoir joué à Chicoutimi, mais pas de cet endroit. Ça fait dix ans », a-t-il laissé tomber en riant.

Pour le spectacle de vendredi, que Sum 41 donnera aux Grandes Fêtes Telus à Rimouski et celui de samedi, au Festival des Bières du Monde de Saguenay, le quintette originaire d’Ajax en Ontario, pigera un peu partout dans sa discographie.

La formation constituée de Dave Baksh, Jason McCaslin, Tom Thacker, Deryck Whibley et Frank Zummo, revient d’une tournée de 14 concerts dans des festivals en Europe et d’une autre aux États-Unis, entreprise au mois d’avril.

« Il y a quelques trucs qu’on a répété et que nous allons faire pour l a première fois à Rimouski et Chicoutimi. On a aussi quelques éléments de production qu’on avait aux États-Unis et en Europe et qu’on jamais encore présenté au Canada », a précisé le bassiste, sans, bien sûr, vendre la mèche.

Un coup de vent

Sum 41 entreprend sa 21e année après avoir vu le jour, en 1996, sous l’appellation Kaspir.

Au terme d’une longue tournée, « Cone » McCaslin, précise que le groupe a encore énormément d’énergie sur les planches, mais que les longues tournées sont un peu plus difficiles.

« Nous sommes aujourd’hui en couple et on a des enfants. C’est différent des copines qu’on avait à 20 ans. On a des épouses, de maisons, des vraies familles et c’est plus épuisant mentalement que physiquement. On ressent plus le mal de pays que lorsque nous étions des jeunes adultes », a-t-il dit.

Le bassiste de 36 ans explique que les 20 dernières années sont passées en coup de vent.

« Lorsqu’on a commencé le groupe, alors que nous étions à l’école secondaire, on ne regardait pas plus loin qu’un mois devant nous. On avait du plaisir et on ne pensait pas à une carrière. C’est lorsqu’on a commencé à faire des albums et qu’on a été signé qu’on a commencé à se dire qu’on pouvait gagner notre vie avec ça. Et nous voilà, 20 ans plus tard. C’est une randonnée incroyable et je pense que nous sommes prêts pour un autre 20 ans », a-t-il lancé.

Jason McCaslin va certainement essayer quelques produits de microbrasseries à Chicoutimi.

« Je suis quelqu’un de très difficile sur la bière. Je n’aime pas celles qui sont foncées, comme la Guinness. Je suis plus un gars de Lager et de Pilsner », a-t-il fait remarquer.

Après Rimouski et Chicoutimi, le groupe aura quelques semaines de congé avant de s’envoler pour l’Asie où il participera au Festival Summer Sonic et donnera quelques spectacles dans les environs.

« On devrait être en congé durant tout l’automne et entreprendre, ensuite, le processus d’écriture de notre prochain album », a–t-il fait savoir.

Sum 41 se produit vendredi lors des Grandes Fêtes Telus Rimouski et samedi au Festival Bières du Monde de Saguenay.