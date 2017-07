12 choses à savoir sur Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park

Chester Bennigton, l’un des chanteurs du groupe Linkin Park est décédé le jeudi 20 juillet, a annoncé TMZ.

La mort subite de l’artiste de 41 ans a pris tout le monde par surprise.

Voici 12 choses à savoir sur l’une des icônes les plus importantes de la musique rock et metal des années 2000.

1. Originaire de Phoenix en Arizona, Chester vivait dans une demeure à Palos Verdes à Los Angeles, en Californie.

2. Selon de nombreux articles sur le chanteur, Chester était un grand fan du groupe Depeche Mode. Il rêvait même de chanter pour eux alors qu’il était enfant.

3. Avant d'être le chanteur de Linkin Park, Chester a effectué plusieurs petits boulots. Il a d’ailleurs été assistant dans une entreprise de services numériques et il a travaillé dans un bar.

4. Chester s’est marié deux fois. D’abord, avec Samantha Marie Olit, le 31 octobre 1996, avec qui il divorcera le 2 mai 2005. Il s’est ensuite remarié avec Talinda Bentley, le 31 décembre 2005.

WOMAN: Her eyes are like the arrows Shot from Cupid's bow Her smile like the canyons I've fallen deep below Her voice is like the sparrow That takes away my soul Her fingers like the silky yarn That keeps my body warm Her words are like a howlin wind Movin through the trees Her hair is like a field of flowers Blowin in the breeze Her hands are like a mothers song That put my heart at ease Her kiss is like a bright white shadow brings me to my knees And if I'd never prayed before A servant she has made I bow down at her temples door And pray that I be saved For I am just a lowly man All I've touched I set a blaze And she is like the endless ocean Washed over me in waves Forgiving all that I've abandoned And mends my aching heart She hangs her flag there high upon That broken marble arch Where once there was a great empire Stretched to the dark Defeated with one single blow My armies cease to march Une publication partagée par Chester Bennington (@chesterbe) le 24 Avril 2017 à 14h39 PDT

5. Lors de son premier mariage, la rumeur veut que Chester et Samantha se soient fait tatouer l’annulaire puisqu’ils n’avaient pas assez d’argent pour s’acheter des anneaux de mariés.

6. Chester est père de 6 enfants, issus de ses deux mariages.

7. Il a rejoint Linkin Park en 1997 après avoir fait une audition pour devenir le deuxième chanteur de l'histoire du groupe. Trois ans plus tard, le groupe signe avec Warner Bros et lancera son premier album Hybrid Theory qui deviendra un succès mondial. 24 millions de copies seront vendues.

8. Chester a tenu quelques rôles au cinéma. On peut notamment le voir dans Crank (2006), Crank 2 (2009) ainsi que dans le film Saw 3D : Final Chapter (2010).

9. Il a aussi lancé sa propre marque de vêtements appellé Ve'Cel.

10. En 2013, Chester est devenu le chanteur du groupe Stone Temple Pilots, tout en continuant de faire partie de Linkin Park. Pour Chester, il s’agissait d’un rêve devenu réalité, puisqu’il était un grand amateur de la musique de Stone Temple Pilots depuis son adolescence. Il quittera finalement le groupe en novembre 2015.

11. Chester Bennington était un bon ami de Chris Cornell, qui s’est enlevé la vie en mai 2017. Il a d’ailleurs interprété la chanson Hallelujah le jour de ses funérailles.

12. Lorsque Chester s’est enlevé la vie, le groupe Linkin Park venait tout juste de débuter sa tournée One More Light qui allait être de passage le 10 août à Montréal. Jeudi, le groupe a dévoilé un nouveau vidéoclip pour le simple Talking To Myself, quelques heures avant qu'on apprenne le décès de Bennington.