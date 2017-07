Football australien: elle devient une des meilleures au Canada... en seulement un an

Caroline Leduc pratique depuis seulement un an le football australien, mais l'athlète de 26 ans a tout de même réussi à se tailler une place dans l'équipe canadienne qui prendra part à la plus importante compétition à travers le monde, la Coupe internationale, le 5 août prochain.

L'«espoir» de taille fait partie des Northern Lights, la meilleure formation féminine au Canada qui sera la seule équipe à représenter le pays en Australie. World Footy News, un site de nouvelles spécialisé en football australien, a d’ailleurs classé les «Lights» au deuxième rang du classement mondial derrière l’Australie. Même si la Coupe internationale se tient à Melbourne, aucun club du pays hôte ne participera à la compétition puisque les formations australiennes féminine et masculine sont considérées comme trop fortes. Elles domineraient tout simplement le tournoi sans réelle opposition. Il s'agira de la troisième édition de ce tournoi qui se tient tous les trois ans depuis 2011 (la coupe masculine a débuté, elle, en 2002).

Le football australien, peu connu des Québécois, est un sport qui oppose 18 joueurs sur un terrain d'une grandeur maximale de 185m sur 155m. Ils se passent le ballon de forme ovale en le bottant ou en le propulsant d'un coup de la main. Le but est de marquer des points à l'intérieur des quatre poteaux qui se trouvent à chaque extrémité du terrain.

Sébastien Di Maulo Photographie

Classées quatrièmes derrière les États-Unis, les Irlandaises demeurent quand même les principales rivales des Canadiennes. «C’est un peu comme la rivalité Montréal-Boston au hockey. L’Irlande a gagné la Coupe internationale en 2011 contre le Canada et nous, on a gagné contre eux en 2014», illustre la joueuse de cinq pieds quatre pouces.

Se retrouver sur la scène internationale s'avère un exploit impressionnant, mais pour Caroline, ce n’était pas inatteignable. «Ma meilleure amie a commencé à jouer un an avant moi et en octobre 2016, elle a participé à une compétition entre le Canada et les États-Unis, donc je savais que c’était possible d’intégrer rapidement l’équipe nationale», mentionne l’athlète qui a joué une trentaine de matchs, tous niveaux confondus, depuis le début de sa carrière.

Sébastien Di Maulo Photographie

Faire sa place

Caroline sait maintenant depuis près de onze mois qu’elle prendra part au tournoi. Elle a été sélectionnée en septembre parmi plus d’une soixante de filles qui tentaient leur chance. «À la fin du camp de sélection, je suis allé voir l’entraîneur-chef et il m’a dit : “je ne pensais pas devoir te considérer, mais là, faut vraiment que je te considère”», raconte celle qui pratiquait le football australien depuis seulement quatre mois à l’époque.

Une fois la période d’essais conclue, elle n’avait plus qu'à attendre des nouvelles de l’entraîneur. «Le lundi matin, il m’appelle et me dit :“faut que je fasse beaucoup d’appels difficiles aujourd’hui et je voulais entrecouper ça d’appels plus joyeux alors je veux juste t’annoncer que tu t’en viens à Melbourne”», se remémore-t-elle, sourire aux lèvres.

Sébastien Di Maulo Photographie

Sébastien Di Maulo Photographie

Découvrir le football australien... au Québec

Même si elle s’est rendue en 2014 en Australie avec sa meilleure amie, c’est plutôt au Québec qu’elle a fait la découverte de ce sport. À l’été 2015, sa meilleure amie, recrutée par une équipe de football australien, lui demande régulièrement de venir tenter l’expérience, mais les entraînements de soccer de Caroline tombent toujours au même moment que ceux de l’équipe de sa meilleure amie.

C’est finalement en mars 2016 que Caroline essaye pour la première fois le football australien. Ses habiletés athlétiques l’aident à prendre rapidement du galon. «Je suis une joueuse polyvalente, donc dès le début, les entraîneurs m’ont fait jouer à toutes les positions», raconte l'étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Selon celle qui joue également au basketball depuis 16 ans, ses attrapées et sa vitesse constituent ses principales forces. La capitaine des Northern Lights, Aimee Legault, voit beaucoup de potentiel en Caroline et abonde dans le même sens lorsque vient le temps de la décrire. «Elle est très rapide, très explosive et très bonne dans les airs», fait remarquer Aimee.

Sébastien Di Maulo Photographie

Au pays des kangourous pour y rester

L’histoire d’amour entre Caroline et l’Australie est loin d’être finie. Elle restera six mois à Perth, dans l’ouest du pays, d’octobre 2017 à avril 2018 pour effectuer un stage de recherche. «Elle va être immergée dans le monde du footy. Elle va pouvoir voir des matchs et se tenir avec des gens qui parlent juste de ça, c’est encourageant de toujours avoir ce support-là», croit la capitaine des «Lights».

Les dates du stage tombent à point puisque la présaison des clubs locaux de football australien commence à la mi-novembre. «Je vais pouvoir pratiquer avec eux et m'améliorer avec des gens qui jouent à ça depuis qu’ils sont tout petits», mentionne-t-elle. Caroline songe même à se présenter au camp d’évaluation de l’équipe de Perth associée à la AFL Women’s, seule ligue professionnelle de football australien pour les femmes qui a vu le jour l’an dernier. «Quand tu es quelqu’un de compétitif et que tu as le goût de graver les échelons, c’est sur que ça te trotte dans la tête», indique-t-elle. Selon Aimee Legault, si elle continue de travailler fort et de vouloir apprendre, elle va pouvoir assurément atteindre ce niveau de jeu d’ici quelques années.

Pour les curieux, voici une vidéo des meilleurs moments de Caroline Leduc à son dernier tournoi et une vidéo de la finale opposant l'Irlande et le Canada en 2014: