Complètement champ gauche

Après deux premiers galas inégaux, le festival Juste pour rire se poursuivait, jeudi soir, avec le gala Juste absurde, animé par Réal Béland. La soirée, qui est partie dans tous les sens, a procuré quelques excellents moments, même si plusieurs longueurs n’ont pu être épargnées.

Problème de concision

Pour sa toute première animation d’un gala Juste pour rire, Réal Béland s’est relativement bien acquitté de sa tâche. Avec comme thématique l’humour absurde, Béland était en terrain familier. Malheureusement, les trois numéros de groupes qu’il a présentés se sont tous étirés en longueur, si bien que le gala a dépassé sa durée prévue de près de 20 minutes. Un peu de concision, svp ?

Après un premier gala en carrière très remarqué l’an dernier, le jeune Gabriel D’Almeida Freitas a encore frappé très fort, jeudi, avec un numéro complètement déluré qui lui a valu une sincère ovation. « Je n’ai jamais connu mon père. Il est mort deux ans avant que je naisse... », a-t-il dit d’entrée de jeu. Puis, le comique s’est livré à une performance très visuelle et physique, remplie d’effets sonores, qui n’était pas sans rappeler Michel Courtemanche. De l’absurde de haute voltige.

Daniel Grenier en feu

Daniel Grenier a de quoi être fier de son gala, jeudi. L’humoriste a reçu deux ovations pour deux numéros différents ! D’abord, en solo, il a brillamment déridé la foule avec plusieurs gags absurdes vraiment efficaces. Puis, avec ses deux anciens comparses des Chick’n Swell, Francis Cloutier et Ghyslain Dufresne, Grenier a refait le fameux numéro classique du trio, Le cirque penché. Deux prestations sans faille.

Les meilleures blagues

« Je suis allé chez le vétérinaire pour mon chat. Il m’a dit : “en cas de complication, qui j’appelle ?” Je lui ai donné le numéro d’un autre vétérinaire ». -Daniel Grenier « Montréal-Nord, c’est comme Brossard. Mais c’est complètement autre chose. » -Maude Landry « J’ai découvert comment faire de l’argent au casino. Tu vas porter ton C.V. » -Yannick De Martino

LE VERDICT

Avec plusieurs numéros réussis, dont ceux de Maude Landry et Olivier Martineau, ce gala absurde s’est avéré très divertissant, en grande partie. Malheureusement, les numéros de groupes se sont tous étirés en longueur et quelques prestations ont moins bien fonctionné, notamment celles de Stéphane Fallu et Les Denis Drolet. De ce gala, on retiendra particulièrement deux noms : Daniel Grenier et Gabriel D’Almeida Freitas.