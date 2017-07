Dans les coulisses de Mary Poppins

La comédie musicale Mary Poppins sème la magie tout l’été à la Salle Albert-Rousseau, avec la production la plus imposante de l’histoire de Juste pour rire. Faire ce spectacle soir après soir est un véritable tour de force pour tous les techniciens et les artistes qui y travaillent. Les interprètes Joëlle Lanctôt et René Simard nous ont invités à découvrir les coulisses de ce spectacle exceptionnel.

« Quand on est arrivés ici, tous les départements dans le spectacle ont eu de la broue dans le toupet, explique Joëlle Lanctôt, brillante interprète de Mary Poppins. Les techniciens ont eu tout un baptême. C’est vraiment intense comme charge de travail. C’est physique pour eux autant que pour nous. C’est tout un défi d’orchestrer tout ça. »

Le duo d’interprètes concède que c’est en grande partie grâce à Serge Postigo que le spectacle est aussi magique.

« Serge [Postigo] ne tourne pas les coins ronds, ajoute-t-elle. C’est ça, sa force. Il va me faire faire un étage en courant pour arriver par la salle, pour avoir un petit effet de plus. On sue plus, on en donne plus que le client en demande, et c’est ce qui fait que Mary Poppins dépasse tout. Il nous demande des choses difficiles. Mais est-ce que c’est impossible ? Non. Il trouve des façons pour que ça marche. »

« Mais ce plus là, les gens le voient et l’apprécient », soutient René Simard, qui incarne le rôle de Mr. Banks.

Une fourmilière

Dans les coulisses, pendant le spectacle, c’est une vraie chorégraphie aussi, explique Joëlle Lanctôt. Les 28 danseurs, chanteurs et comédiens sortent et entrent de scène à des endroits bien précis, et doivent le faire sans se marcher sur les pieds. « Il faut être vigilant », ajoute Joëlle Lanctôt.

À Montréal, puisqu’ils ont eu des doublures à quelques reprises, les interprètes ont pu voir le spectacle. « Je me suis laissé prendre par la magie comme si je ne savais pas ce qui s’en venait », affirme Joëlle Lanctôt.

Mary Poppins célébrera sa 100e représentation dans quelques jours. Le spectacle est présenté à la Salle Albert-Rousseau jusqu’au 20 août.

Costumes Photo Jean-François Desgagnés

18 changements de décor Photo Jean-François Desgagnés

Des musiciens «live» Photo Jean-François Desgagnés

Le sac magique Photo Jean-François Desgagnés

Une journée typique de spectacle Photo Jean-François Desgagnés