Décès de Chester Bennington: dix des plus grands succès de Linkin Park

Le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, s'est enlevé la vie. Rendons-lui hommage en se rappelant dix des plus grands succès du groupe nu metal.

Actif depuis 1996, Linkin Park a été propulsé à l'avant-plan avec leur premier album, Hybrid Theory, en 2000.

Ils ont lancé un total de sept albums, trois albums remixées et deux enregistrements sur scène.

Au total, le groupe a vendu plus de 70 millions d'albums, en plus de remporter deux prix Grammys.

Nous avons aussi inclus la petite dernière, Talking To Myself, paru quelques instants avant que l'on apprenne la mort du chanteur.

Numb - Meteora (2003)

What I've Done - Minutes to Midnight (2007)

Crawling - Hybrid Theory (2000)

Faint - Meteora (2003)

Points of Authority/99 Problems/One Step Closer - Collision Course (collaboration avec le rappeur Jay-Z, 2004)

In The End - Hybrid Theory (2000)

Somewhere I Belong - Meteora (2003)

Bleed It Out - Minutes to Midnight (2007)

Waiting For The End - A Thousand Suns (2010)

Talking To Myself - One More Light (2017)