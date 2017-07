Frédérick Gaudreau ne tient rien pour acquis

Le joueur de centre québécois des Predators de Nashville Frédérick Gaudreau a apposé sa signature au bas d’un contrat de trois ans il y a quelques jours.

Les deux premières années du pacte de Gaudreau sont à deux volets, avec la Ligue américaine de hockey (LAH), alors que la troisième n’est qu’à un seul volet, dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Lors de la saison 2019-2020, le Québécois empochera 700 000 $ peu importe la ligue dans laquelle il évoluera.

Toutefois, le natif de Bromont ne souhaite pas changer son approche vis-à-vis de son sport et de ses performances.

«Ce n’est pas tant une question de salaire, mais c’est plus de garder le même "focus", a souligné Gaudreau, rencontré à la résidence familiale, à Bromont, jeudi. J’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même jusqu’à présent. Je pense que je me suis bien développé en raison de cela. Je ne changerai pas ça.»

Qu'importe le futur, les simples accomplissements de l'ancien des Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ lors des récentes séries suffiront à faire briller son héritage dans sa famille.

Fraîchement appelé en renfort par les Predators lors des éliminatoires et en finale de la coupe Stanley, perdue aux mains des Penguins de Pittsburgh, Gaudreau s'est illustré avec trois buts en huit rencontres et une grande intensité.

Encore aujourd'hui, sous le chaud soleil de juillet, l'attaquant et ses proches se remémorent ces moments inoubliables.

«Ça arrive encore de nous pincer, a admis Gaudreau. On a un chalet à 20 minutes de la ville, on se retrouve là souvent en famille. Chaque fois que quelqu’un ramène un souvenir, ça part et on a de la misère à réaliser ce qui s’est passé. On est content des émotions qu’on a vécues.»