Huit combats de l'UFC à ne pas manquer en juillet

Juillet est généralement chargé dans l'univers de l'Ultimate Fighting Championship (UFC). 2017 n'y échappe pas: deux événements de haut calibre se tiendront au cours des prochaines semaines.

Après l'International Fight Week et un gala en Écosse, l'UFC revient en sol américain pour une soirée de combats à Long Island samedi, suivi de l'UFC 214 à Anaheim le 29 juillet.

Voici notre sélection de combats à ne pas manquer pendant ces galas d'envergure.

UFC Fight Night Long Island: le samedi 22 juillet 2017 - disponible «gratuitement» (selon votre forfait de câblodistribution) dès 18h

Chris Weidman (13-3) c. Kelvin Gastelum (14-2) - 185 lb

Vous connaissez peut-être Weidman comme celui qui a interrompu l'incroyable règne de l'ancien champion des moyens de l'UFC, Anderson Silva.

Difficile de croire que Weidman a subi trois revers par KO consécutifs. Encore plus difficile à croire: il n'a remporté aucun combat depuis mai 2015.

Un athlète de son calibre finira bel et bien par rebondir.

Mais contre Kelvin Gastelum, la tâche sera ardue.

De huit ans son cadet, Gastelum, 25 ans, a fait une entrée remarquée chez les moyens.

L'ancien mi-moyen a dominé Tim Kennedy (depuis à la retraite) et Vitor Belfort en l'espace de trois mois.

Prefight interview for @ufc ✅ Just getting done with checking in with the @ufc staff! Week off to a good start!

Malheureusement, après une victoire par TKO contre son plus récent adversaire, on a appris qu'il avait échoué un test antidopage pour présence de THC (un métabolite du cannabis) dans son organisme.

Fraîchement libéré d'une suspension de 90 jours et une victoire de moins en poche (sa victoire contre Belfort a été renversée en raison de son test positif), il se présentera à Long Island avec un objectif: prouver à tout le monde qu'il appartient bel et bien à l'élite de l'UFC à 25 ans.

Jimmie Rivera (20-1) c. Thomas Almeida (21-1, 17 KO) - 135 lb

Almeida, 25 ans, est un tueur, si vous permettez l'expression.

Sa seule défaite en carrière est survenue aux poings du champion Cody Garbrandt.

En 22 combats chez les pros, il ne s'est rendu qu'une seule fois à la limite (17 KO, 3 soumissions, une défaite par KO).

En fait, outre Garbrandt, il est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa division. C'est un des combattants «légers» les plus explosifs et dangereux du circuit.

C'est presque assuré qu'il obtiendra, plus tôt que tard, sa chance de remporter la ceinture des poids coqs. Gageons qu'il aimerait bien en découdre à nouveau face à son seul tombeur.

Mais il devra avant tout vaincre le coriace Jimmie Rivera, 28 ans, qui n'a pas perdu depuis près de 10 ans.

Thanks to my teammate and great friend @lougaudinotufc holding pads, helping me lay some leather down on July 22nd!!! Can't wait to be back in the cage!!!

Il a relevé le plus grand défi de sa carrière en septembre dernier, en battant l'ancien champion de la WEC et légende vivante du sport, Urijah Faber.

Grabowski (20-4) c. Sherman (10-3) - 265 lb - carte préliminaire (18h)

Évidemment, impossible de dresser une telle liste sans conseiller une bonne confrontation de poids lourds, sous le signe de la rédemption par-dessus le marché.

Sherman a amorcé son séjour dans l'UFC avec deux défaites, dont une par KO, avant «d'éteindre les lumières» de Rashad Coulter en mai.

Sinon, son palmarès est assez simple à comprendre: 10 victoires, 10 KO.

Great work today @jacksonwink_mma . Rounds of pads mixed in with take down defense against UFC light heavyweight and national champ wrestler @brownbearufc . This cat won't touch me.

Son adversaire polonais s'est amené dans la plus grosse organisation au monde avec une fiche de 20-2. Ses débuts ne se sont pas déroulés comme il l'espérait: deux combats, deux défaites par KO au premier round.

«Ben là, pourquoi écouterais-je ce combat?»

Attendez un instant. Relisez le passage juste un peu plus haut.

«Sherman: 10 victoires, 10 KO. [...] Grabowski: deux défaites consécutives par KO au premier round.»

Voilà, tout est dit.

Outre les poings, il faudra surveiller les tentatives de soumission de Demian Grabowski: le pitbull polonais a terminé 11 de ses combats de cette façon.

Quelqu'un va s'endormir pendant ce combat, et vous me remercierez de vous l'avoir conseillé en sautant dans votre salon.

De rien.

UFC 214 - le samedi 29 juillet, disponible à la télé à la carte, préliminaires dès 20h

Ma liste pour l'UFC 214 est assez simple: j'ai sélectionné la carte principale en entier. Elle est sans équivoque la plus intéressante de l'année jusqu'à maintenant.

Daniel Cormier (19-1) c. Jon Jones (22-1), prise 2 - championnat des mi-lourds

Les deux meilleurs poids mi-lourds de l'UFC entretiennent une rivalité dont l'intensité n'a pas son pareil au sein de l'organisation.

À l'UFC 182, Jones a conservé son titre en vainquant DC par décision unanime au terme d'un combat enlevant.

Mais il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis.

L'UFC a retiré le titre à Jones après un incident impliquant un délit de fuite, une femme enceinte et une pipe à marijuana.

Pour sa part, Cormier a remporté quatre combats consécutifs, en commençant par celui pour le titre laissé vacant par les frasques de «Bones».

#gloriousdomination #3xchamp #oakgrovetech

Enfin, à l'historique UFC 200, Jon Jones a été retiré de l'événement principal une semaine avant le deuxième affrontement entre les athlètes, après avoir échoué à un test antidopage, qui finalement, s'est justifié par la prise d'un Viagra générique.

AFP

Depuis, l'animosité et les insultes entre Jones et Cormier n'ont cessé de prendre de l'ampleur.

Elles atteindront leur apogée à Anaheim, le samedi 29 juillet.

La courante époque du sport nous offre énormément de «trash talk». Cependant, rares sont les occasions ou l'affrontement est encore meilleur que tout ce qui a été dit avant sa tenue.

Cormier contre Jones 2 est en une.

Robbie Lawler (27-11-0-1) c. Donald Cerrone (32-8-0-1) - 170 lb

De mémoire, je ne crois pas qu'il existe un guerrier plus endurci dans l'UFC que l'ancien champion des mi-moyens, Robbie Lawler.

Chaque fois qu'il monte dans l'Octogone, on peut s'attendre à une guerre mémorable (voir MacDonald - Lawler 2, voté meilleur combat de tous les temps par les lecteurs d'ESPN.com)

AFP

Ses talents de boxeur sont impressionnants, et même s'il est toujours impliqué dans des duels éprouvants, il ne s'est fait passer le KO seulement deux fois en 39 combats.

Un peu moins solide comme le roc, le «Cowboy», Donald Cerrone, l'affrontera.

Il tentera de remettre son séjour à 170 lb sur les rails. Après avoir stoppé ses quatre premiers combats avant la limite depuis qu'il a quitté la division des légers, il a été mis KO par Jorge Masvidal.

AFP

Contre Lawler, il devra puiser dans ces ressources et faire preuve de courage pour vaincre. Et ça, c'est quelque chose qui manque à Cerrone. Il a toujours le don de faire mouche lors des moments les plus importants de sa carrière.

Le vainqueur pourrait très bien obtenir le prochain combat de championnat entre le gagnant du gagnant du combat entre Maia et Woodley (ouf!) et GSP, prévu un peu plus tard en 2017.

Tyron Woodley (16-3-1) c. Demian Maia (25-6) - championnat des mi-moyens

Je pourrais vous résumer ce combat ainsi: le vainqueur aura l'honneur d'affronter Georges St-Pierre.

Ce fait est suffisant pour inciter tous les fans à visionner ce duel.

On connait Woodley: beaucoup de puissance, une force herculéenne et des habiletés de lutteur marquées.

AFP

Il ne voudra peut-être pas amener le combat au sol, puisque son adversaire, Demian Maia, est un spécialiste (le mot est presque faible) du jiu-jitsu.

Maia n'a pas subi la défaite depuis février 2014. Il attendait patiemment sa chance au titre, lorsqu'enfin, le président de l'UFC lui a lâché un coup de fil pour lui offrir.

Il suffit de revisionner son combat contre Carlos Condit, ancien champion par intérim de l'UFC, pour comprendre à quel point il peut neutraliser les forces de son rival rapidement et aisément.

AFP

Bref, celui qui réussira à imposer son plan de match le plus rapidement possible l'emportera.

Cristiane Cyborg Justino (17-1) c. Tonya Evinger (19-5) - championnat des poids plumes

On sent déjà le KO ici. Si vous voulez voir une femme puissante, dominante et tout simplement invincible, vous ne pouvez pas manquer le combat de Cris «Cyborg».

Oui, elle finira par subir la défaite à nouveau (ça fait déjà 12 ans qu'elle a perdu son premier et seul combat chez les pros), mais Evinger ne devrait pas causer de surprises ici.

Une publication partagée par #UFC214 CRIS CYBORG 🇧🇷★ (@criscyborg) le 21 Juin 2017 à 14h35 PDT

Cyborg fait tellement peur que la première championne des poids plumes, Germaine de Randamie, ne pouvait pas défendre son titre contre elle puisqu'elle «était blessée». Blessée au courage, disons-le. Elle a préféré se faire retirer sa ceinture plutôt que de risquer de «manger une volée» contre la meilleure combattante au monde.

Mais ça, c'est seulement mon hypothèse et celle de nombreux experts et amateurs.

Ne manquez pas ça.

Jimi Manuwa (17-2) c. Volkan Oezdemir (14-1) - 205 lb

Si jamais Jon Jones ou Daniel Cormier ne peuvent monter dans l'Octogone pour quelconque raison le 29 juillet, c'est Manuwa qui sauvera les meubles.

My favourite petrol station in Stockholm ⛽️ @reloadsuperfood #feedthemachine #reloadsuperfoodbar

Si Jimi et Volkan s'affrontent comme prévu, ce combat ne devrait pas de rendre à la limite.

Manuwa a passé le KO à 15 de ses adversaires. Oezdemir, lui, à 10 des siens.

Volkan devra aussi composer avec l'adversaire le plus coriace de sa carrière.

Angle, timing and precision 🎯💥 #ufc #ufc214

Bons combats!