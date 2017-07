Ken Hitchcock se réjouit de l’arrivée de Radulov

Ken Hitchcock tentera en 2017-2018 de gagner la deuxième coupe Stanley de sa carrière avec la même équipe.

Ayant réalisé l’exploit près de 20 ans plus tôt lorsqu’il était à la barre des Stars, en 1999, l’instructeur en chef revient diriger Dallas avec une motivation inébranlable.

«Nous devons nous assurer de donner un bon divertissement aux partisans. Je crois que nous aurons l’un des clubs les plus spectaculaires de la LNH.»

Cet été, les Stars ont solidifié leur attaque avec les signatures des ailiers Alexander Radulov et Martin Hanzal. Ils ont aussi mis sous contrat le défenseur Marc Methot, ainsi que le gardien Ben Bishop.

«Je crois que nous avons des joueurs très compétitifs, surtout ceux que nous venons de recruter. Ce sera à nous de le démontrer.»

Au diable, la retraite!

Hitchcock avait laissé présager qu’il prendrait sa retraite après la plus récente campagne.

Congédié le 1er février par les Blues de St. Louis, l’entraîneur de 65 ans a changé ses plans lorsqu’il a réalisé qu’il avait toujours le feu sacré.

«Je me suis déplacé pour observer une équipe de la ligue américaine. Sur le chemin du retour, deux jours plus tard, je me suis avoué que je serais fou de m’éloigner de ce sport. Alors je me suis dit que je reviendrais si la bonne équipe m’offrait un poste.»

«J’aime trop diriger!»

Sans-emploi après près de cinq saisons à St. Louis, Hitchcock dit que les nombreux appels reçus l’ont motivé à accepter l'offre du directeur général des Stars, Jim Nill.

«Lorsque je me suis fait congédier, j’ai passé quelques jours émouvants. Mais ça m’a fait du bien de prendre du recul. Oui les matchs des Blues étaient télédiffusés. Est-ce que je les regardais? Non!»

«Je commençais à planifier ma vie à l’extérieur du hockey. Lorsque tu te fais remercier, tu reçois des appels de courtoisie. Peu après, des instructeurs m’appelaient pour avoir de l’aide.»

«Certains me disaient : j’ai besoin de tes conseils. Mon poste est en danger. Soudainement, j’étais l’entraîneur de 12 équipes différentes!»

Cela ne signifie pas que le chant du cygne ne viendra pas tôt ou tard pour lui.

«Je sais qu’un jour le temps viendra de prendre ma retraite. Mais j’aime aider les équipes à s’améliorer.»