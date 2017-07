Retour dans le temps

Pour des questions de langue ou sur d’autres enjeux, on estime parfois que notre société est divisée. Par contre, nos chicanes politiques et nos désaccords sur certains sujets d’ordre social sont de la petite bière comparativement à ce que l’on observe aux États-Unis. Il ne suffit que de regarder le cas O.J. Simpson pour le constater.

Bien que l’on soit en 2017, les tensions raciales sont encore très vives chez nos voisins du Sud. Jeudi, alors que la demande de remise en liberté de celui que l’on surnomme The Juice était entendue, nous sommes collectivement replongés plus de deux décennies en arrière. Premier constat : rien n’a changé en près de 25 ans.

Mettons tout d’abord une chose au clair. Le procès pour double meurtre tenu en 1994 et 1995, procès au terme duquel Simpson a été acquitté, et l’infraction pour laquelle Simpson purge présentement une peine d’emprisonnement au Nevada ne sont aucunement liés. Malgré tout, comme O.J. est au cœur de l’histoire dans les deux cas, la population américaine est on ne peut plus divisée.

D’un côté, on compte une frange de la population à majorité blanche qui croit dur comme fer que Simpson a bel et bien tué son ex-femme et le petit ami de celle-ci et que s’il a été acquitté en 1995, c’est en partie en raison d’un travail bâclé de la poursuite et du manque de scrupules d’avocats véreux. Dans l’autre camp, on retrouve un groupe largement composé de personnes de couleur noire. Pour eux, l’acquittement d’O.J. Simpson a constitué une importante victoire. Ce verdict est venu démontrer que le système de justice n’était pas nécessairement contre eux.

Spectacle télévisuel

Par sensationnalisme, par simple nostalgie, par pur désir de générer d’importantes cotes d’écoute, ou encore pour toutes ces raisons, la totalité des grandes chaînes d’information américaines a diffusé l’audience du jeudi en direct.

On y a vu un O.J. Simpson qui s’exprime fort bien et qui ne semble toujours pas exprimer de remords pour le vol à main armée qui lui a fait passer les neuf dernières années derrière les barreaux. Néanmoins, l’ancienne vedette de la NFL a obtenu la confirmation qu’il serait libéré en octobre.

Cet événement méritait-il d’être diffusé en direct sur toutes les chaînes ? Non, mais la fascination pour tout ce qui concerne O.J. Simpson est telle que sa comparution devant les membres du panel a constitué l’événement de la journée jeudi, aux États-Unis.

Il n’y avait peut-être pas de poursuite en voiture comme en 1994 ou de centaines de policiers qui étaient prêts à intervenir en cas de débordements comme lorsque l’on a prononcé le verdict dans son procès pour double meurtre, mais il y a maintenant les médias sociaux, cette bibitte qui n’existait pas en 1994 et qui ne montre pas toujours l’être humain sous son meilleur jour.

Tout comme à l’époque de ce que l’on a qualifié de « procès du siècle », les gens étaient divisés jeudi. Il n’existe pas de zone grise lorsqu’il est question d’O.J. Simpson. Il a soit été chanceux de s’en sortir il y a 22 ans ou on l’a soit injustement incarcéré il y a une dizaine d’années afin de venger cet acquittement.

Chose certaine, on n’a pas fini d’entendre parler d’O.J. Au cours des dernières années, plusieurs séries télé et documentaires ont été produits à son sujet. Comme c’est plutôt calme côté sport à la télé présentement, profitez-en pour y jeter un coup d’œil afin de constater l’ampleur de son histoire.

