Un retour raté

Alors qu’on s’attendait à un spectacle d’humour en bonne et due forme, on a eu droit à une soirée majoritairement musicale de la part de JiCi Lauzon. Armé de sa guitare, il a revisité un éventail on ne peut plus disparate d’airs connus, allant de La Belle de Cadix à That’s Amore, en passant par le grand classique country Aide-moi à passer la nuit. Dans ce dernier cas, il a d’ailleurs interrompu les premières lignes pour donner dans l’humour vulgaire et prévisible : « Mets ta main dans mes cheveux... Ah, on n’a pas le temps. Mets ta main dans mes culottes. »