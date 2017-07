Une autre grande voix du rock nous quitte

Le monde du rock vient de perdre une autre de ses grandes voix. Deux mois après le suicide de Chris Cornell, le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, est allé retrouver son grand ami dans l’au-delà en imitant son geste irréversible. Il avait 41 ans.

On ne sait pas encore exactement ce qui a poussé Bennington vers le suicide, le jour même où son ami Cornell aurait fêté ses 53 ans.

Père de six enfants issus de deux mariages, son corps sans vie a été retrouvé dans sa résidence de Palos Verdes Estates, en Californie, vers 9 h, jeudi matin. Il s’est donné la mort par pendaison, a confirmé le bureau du coroner du comté de Los Angeles, quelques heures plus tard. Une enquête est en cours.

« Choqué et le cœur brisé », a rapidement réagi son compagnon vocal au sein de Linkin Park, Mike Shinoda.

Selon ce qu’a rapporté TMZ, les membres du groupe devaient se réunir, jeudi après-midi, pour une séance photo.

Plusieurs autres stars ont aussi tenu à partager leur tristesse.

« Le talent le plus impressionnant que j’ai vu live. Une bête vocale », a écrit Rihanna.

« Chester était un des hommes les plus gentils que j’ai reçus à mon show », a ajouté Jimmy Kimmel, qui avait invité Bennington à son émission le soir de la mort de Cornell, le 18 mai dernier.

Enragé

Enfant abusé, l’artiste originaire de Phoenix, en Arizona, a combattu ses démons avec la drogue et l’alcool une bonne partie de sa vie.

« J’ai essayé si fort et je me suis rendu jusqu’ici, mais à la fin, ça n’a pas d’importance », chantait-il dans In The End, un des plus grands succès de Linkin Park. Des paroles qui prennent désormais un tout autre sens.

La formation nu métal a connu une rapide ascension vers la gloire, après le passage à l’an 2000, grâce aux albums Hybrid Theory et Meteora. Le chant puissant et enragé de Chester Bennington, complément des portions rap de Shinoda, était l’épine dorsale du groupe, en particulier sur des titres comme Numb , One Step Closer et Faint.

« Je n’aime pas me retenir parce que c’est de cette façon qu’on se blesse », a-t-il déjà mentionné en entrevue.

Le Centre Bell les attendait

Linkin Park devait amorcer la portion nord-américaine de la tournée One More Light le 27 juillet. Le sextuor était attendu au Centre Bell de Montréal, le 10 août, un concert qui sera de toute évidence annulé, tout comme la tournée, même si rien n’avait encore été confirmé à cet effet jeudi.

Avec Linkin Park, Chester Bennington a visité Montréal à au moins quatre reprises, dont trois fois le Centre Bell. Le groupe californien avait été l’une des têtes d’affiche du Rockfest de Montebello, en 2015.

En 2008, Linkin Park avait conclu le Festival d’été en se produisant sous une pluie battante dans ce qui aura été son seul concert dans la capitale.

5 choses à savoir sur Chester Bennington