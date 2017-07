Une équipe à deux visages

OTTAWA | Contre le Rouge et Noir d’Ottawa, les Alouettes ont prouvé qu’ils pouvaient avoir deux personnalités durant un match.

La première est celle qu’on a vue pendant les deux premiers quarts: un pivot erratique, un manque de cohésion, des erreurs mentales et une kyrielle de revirements. Puis, après la pause de mi-temps, on a été témoin d’une formation métamorphosée: de belles passes, des premiers essais et des points au tableau indicateur.

«On a connu une première plus que frustrante en raison des revirements occasionnés par notre offensive, a souligné Luc Brodeur-Jourdain. C’est incroyable comme on a la capacité de se suite à nous-mêmes.

«D’un autre, c’est tout aussi incroyable de pouvoir constater la résilience dont on peut faire preuve et notre capacité à surmonter ces épreuves-là sur le plan collectif.»

Il est vrai que les Alouettes cuvée 2017 ne baissent pas les bras lorsqu’ils tirent de l’arrière contrairement à ce que l’on a été témoin au cours des dernières années. Par contre, depuis le début de la campagne, ils se sont retrouvés trop souvent dans cette position en raison d’une mauvaise performance pendant les 30 premières minutes de la partie.

«On a dit aux joueurs qu’on était une bonne équipe, mais on ne sera pas capable de gagner si on n’était pas tous en mesure de bien faire les choses, a souligné l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine. Le sacrifice de la préparation est très élevé.

«Ça ne vaut pas la peine de s’investir si on commet des erreurs de parcours comme celles en début de match (contre Ottawa). Si on évite ces choses, on a démontré qu’on était capables d’être productifs et de gagner des matchs.»

Durant: manque de constance

Le quart Darian Durant a connu son meilleur match sur le plan statistique (452 verges de gains aériens et deux touchés) dans un revers de son équipe. Une situation un peu paradoxale.

Par contre, ce qu’on retiendra aussi de sa performance, c’est qu’il a été responsable de trois revirements (deux interceptions et un échappé.»

Son manque de précision a été responsable de ses deux interceptions. Sur la première, il a lancé le ballon au-dessus d’Ernest Jackson pour atterrir dans les mains d’un adversaire. Puis, durant la deuxième demie, il a raté Tiquan Underwood de peu dans la zone payante alors qu’il était en mouvement.

«Les interceptions, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver, a expliqué le vétéran après la rencontre. Pour ce qui est de mon échappé, il faudra revoir ce qui est arrivé sur le sac du quart.»

Après les cinq premières rencontres, il a lancé autant de passes de touché que d’interceptions (6-6). S’il était en mesure de réduire son nombre d’erreurs, l’attaque des Alouettes s’en porterait mieux.

Dans le calepin

Photo Agence QMI, Marc Desrosiers

Darian Durant

Mercredi soir, c’était le deuxième match de suite que les équipes adverses ont été en mesure de mettre de la pression sur Darian Durant. Le Rouge et Noir a forcé le quart des Alouettes à se débarrasser rapidement du ballon à huit reprises en plus de le rabattre au sol une fois. À deux reprises, Taylor Reed a pris des libertés en fonçant directement au centre de la ligne offensive pour aller frapper Durant. «Lorsqu’ils mettaient de la pression à quatre joueurs, on a bien tenu le coup, a souligné Luc Brodeur-Jourdain. C’est une tendance dans la LCF d’effectuer des permutations de position lors des deuxièmes essais. On doit être plus intelligents quand on voit une telle situation se développer.»

Sans rien enlever à Brandon Rutley, l’absence de Tyrell Sutton a fait mal à quelques occasions contre Ottawa. La ligne offensive des Alouettes est bâtie sur mesure pour que le fougueux porteur de ballon obtienne du succès. On verra s’il sera en mesure de prendre part au prochain match à Winnipeg.

Pour la première fois depuis fort longtemps, les Alouettes ont eu trois receveurs qui ont obtenu près de 100 verges de gain au cours du même match. Ernest Jackson (101), B.J. Cunningham (101) et Tiquan Underwood (95) ont été les cibles principales de Dariant Durant. Parlant d’Underwood, il est en train de devenir un élément fiable au sein de l’attaque.

La ligne défensive continue de soulever certaines interrogations. Elle n’est pas en mesure d’appliquer la même pression sur le quart adverse que par les années passées. Lorsqu’elle le fait, c’est à l’aide d’un blitz. Pour résoudre ce problème, il faudrait que Jacques Chapdelaine trouve une façon d’insérer Ray Drew à la place de Keith Shologan ou de Jabar Westerman. Toutefois, le ratio l’empêche de le faire. Quand on parlait que la défense pourrait souffrir des changements effectués par Kavis Reed au cours de la saison morte, c’est un bon exemple.

Les Alouettes profiteront de deux jours de congé avant d’amorcer leur préparation pour la rencontre contre les Blue Bombers à Winnipeg qui aura lieu jeudi prochain.