Une gomme faisant jaser

SOUTHPORT, Angleterre | Il y a de ces moments cocasses et hilarants dans les conférences de presse des différents tournois de golf. Malgré tout le prestige qu’il dégage, l’Omnium britannique n’y fait pas exception. Jordan Spieth a bien fait rire son auditoire après sa ronde de 65.

Tout au long de la matinée, l’Américain de 23 ans s’est promené sur le prestigieux parcours du Royal Birkdale en chiquant sa gomme à pleines mâchoires. Autant les descripteurs de la télévision que des stations radiophoniques britanniques n’ont pas manqué à le noter fréquemment durant leur reportage. Les scribes aussi. Spieth a trouvé un moyen de désamorcer les détracteurs qui y ont vu un manque de classe.

Ce n’était surtout pas un manque de respect de la part du double champion majeur. « Je me suis brossé les dents ce matin (jeudi) avant de déjeuner. Quand je me suis présenté au parcours, mon entraîneur Cameron m’a donné une gomme. J’étais à -1 après deux trous, je me suis donc dit que je devais la garder, a-t-il expliqué en riant. Je l’ai encore, c’est peut-être le temps de la changer.

« Payne Stewart en mâchait et ça lui a bien servi dans sa carrière, a-t-il poursuivi en poussant quelques blagues. Je crois que la menthe a un petit effet sur les nerfs. Je les sentais quand même sur le terrain. Donc je ne crois pas que ça m’a aidé tant que ça. »

Un départ hors limites

Le 146e Omnium britannique a démarré sous la pluie, le froid et un coup errant. Invité à frapper la première balle du championnat, le champion de 1998 au Royal Birkdale, Mark O’Meara, a raté son coup en envoyant sa balle hors limites. Il a donc effectué deux coups de départ ! Il s’en est suivi un quadruple boguey sur la normale quatre du premier trou et une ronde de 81.

« Je croyais que je serais plus nerveux pour effectuer ce coup, mais je n’en suis vraiment pas satisfait. Personne ne le serait. Mon nom est sur mon sac, j’ai gagné ce tournoi, je suis entré au Temple de la renommée du golf, quand tu frappes la première balle hors limites, c’est gênant. Ma journée a aussitôt été gâchée, a lâché O’Meara qui avait tout de même son fils Shaun à ses côtés comme cadet.

« À un certain moment, je croyais que j’allais jouer 90, a enchaîné le golfeur américain de 60 ans. J’ai terminé avec un 81. Ce n’est pas comme si c’était la première fois. Peu importe l’âge, tu joues pour ta fierté. Je ne suis certainement pas fier de ce que j’ai fait aujourd’hui [jeudi]. Je m’attends à mieux. Le Royal and Ancient m’a offert un privilège en frappant cette première balle. Il montre le respect qu’il a envers ses champions sachant que ce sera mon dernier championnat britannique. »