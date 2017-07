Une verge controversée

OTTAWA | Il y avait beaucoup de déception dans le vestiaire des Alouettes après cette troisième défaite en cinq rencontres. Celui qui avait le plus de difficulté à encaisser le revers était Vernon Adams fils.

Avec moins de deux minutes à faire au match, le pivot américain n’a pas été en mesure d’obtenir le premier jeu lors d’une faufilade à quelques verges de la zone des buts. À première vue, il semblait avoir gagné le premier essai avec sa progression avant de reculer en raison du plaqué des joueurs du Rouge et Noir. Toutefois, les officiels ont décidé de pencher en faveur des locaux.

« Il y a deux arbitres qui ont mis le pied sur le terrain, a souligné Jacques Chapdelaine. Il y en avait un en notre faveur et l’autre qui ne l’était pas. « On aurait aimé qu’ils penchent de notre côté. Je crois que Vernon s’est bien faufilé. J’ai pensé que l’exécution était bonne et qu’on avait le premier jeu. On va revoir la séquence vidéo afin d’avoir une idée plus juste de la situation. »

Pour le principal intéressé, il n’y avait pas de doute dans son esprit.

« J’étais convaincu de l’avoir gagné, mais ce ne fut pas le cas, a indiqué Adams fils. Je n’avais que quelques pouces à gagner et je ne sais pas ce qui s’est passé.

« Je ne pense pas que le ballon a été placé au bon endroit. Vraiment pas et j’ai vu que j’avais franchi la distance nécessaire même si les joueurs défensifs m’ont repoussé de deux verges. »

Un règlement clair

Luc Brodeur-Jourdain a bien résumé la situation dans laquelle il était au coeur de l’action.

« Quand tu laisses la destinée d’un match aux hommes zébrés, ça ne va pas toujours aller en ta faveur. Ça fait partie de la ligue, a-t-il dit avec son franc-parler habituel. Le règlement de la LCF stipule que ça doit être clair et précis qu’il y ait eu premier essai.

« Dans le cas d’une faufilade du quart-arrière, c’est difficile de le prouver quand tu as 24 hommes avec des gabarits imposants qui empiètent la ligne de mêlée. Les chances que tu obtiennes gain de cause sont donc minces. »